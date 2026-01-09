危險！ 回收男不顧「鳴笛聲」闖軌道擋輕軌列車

高雄市 / 綜合報導

高雄輕軌列車，昨(8)日晚上7點，準備行駛到鼓山區公所站前，有一名男子竟然走在軌道區，當下輕軌司機緊急剎車並且鳴笛示警，但男子仍我行我素，走在軌道，後續直到列車停妥，他還不斷在列車外疑似對著司機和乘客嗆聲，警方獲報到場，男子已經離開，不過男子的行為可處最高7500罰鍰，後續將製單告發。

一名男子，提著回收籃，走在輕軌軌道，也不管後方輕軌列車行駛，被按喇叭，男子仍我行我素，持續走在軌道上。乘客VS.男子說：「一直拍，拍你不行嗎，看你一下不行嗎，一直拍一直拍。」 後續列車總算停妥，就見男子對著列車大聲叫囂，一度和乘客吵了起來。

乘客VS.男子說：「錄他錄他，盡量錄他。」一臉惡狠狠盯著輕軌，一發現民眾錄影，才離開現場。附近民眾說：「聽到在罵的聲音而已，就在那邊大小聲，比較不合理，很少人在這邊(軌道)走動，有時候早上會看他(男子)拿一個回收，不知道走去哪裡，有看到他走過去這樣，對啊，太扯。」

發在8日晚上7點多，高雄輕軌列車，準備行駛至鼓山區公所站前，一名男子提著回收物走在軌道，當下輕軌司機緊急剎車並且鳴笛示警，男子仍不離開，後續等到輕軌停妥，他疑似不滿被按喇叭，竟然在欄杆外，對著司機和乘客嗆聲。

輕軌列車通過路口準備進站時，都會按喇叭提醒，男子是沒聽到，還是故意擋道，恐怕都已經違規。高雄捷運公司公共事務處處長王柏雁說：「民眾任意進入軌道區，可處新台幣1500元以上，7500元以下之罰鍰。」

民眾任意進入軌道區，可處新台幣1500以上7500以下之罰鍰，捷運警察後續將依違規行為製單舉發，也提醒擅闖軌道，不只危險，還可能造成列車延誤，罰錢事小，若是造成傷亡，後果誰來承擔。

