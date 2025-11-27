危險！ 國小童跨雙黃線過馬路險遭撞 警：可罰家長

台中市 / 綜合報導

一段驚險畫面來自台中梧棲，一名就讀國小一年級的小朋友過馬路，視線疑似被前方車輛擋住，在跨越雙黃線穿越的時候，差點遭對向直行轎車撞上。附近民眾說，當天孩子補假在家，父母去工作，家裡剩阿嬤顧小孩，警方說可依法對小朋友的家長開罰。

機車騎士騎在道路上，才剛經過槽化線，眼前看到畫面，讓他嚇了一大跳，一名穿藍色上衣的小朋友，闖入車陣當中，接著他跨越雙黃線進到對向車道，差一點點，就會被往前直行的黑色轎車撞上，還好小朋友趕快把腿收回去，轎車也緊急煞車，車禍才沒有發生。

地點發生在台中市梧棲區中央路一段，現場周圍有不少店家，24日下午4點多，小朋友驚險穿越馬路，讓後方目擊的機車騎士，還有差點撞上的轎車駕駛都嚇壞了，附近民眾說：「下班時間車子真的很多，讓他這樣過馬路，真的很危險，那台車忽然間剎車，後來小朋友有走過來，我有跟他說你這樣過馬路太危險。」

來到現場問附近民眾，說這個小朋友念國小一年級，因為學校前一天運動會禮拜一補假，爸媽都去上班，剩阿嬤在家帶小孩，清水交通分隊分隊長王智暉說：「孩童未依規定穿越車道，違反道路交通管理處罰條例，第78條第1項第3款，可處500元罰鍰。」警方補充，如果孩子未滿14歲，則會依同條規定裁罰他的法定代理人或監護人，當下小朋友自己衝出馬路，沒有大人在旁邊看，要是孩子反應再慢一點點，車子根本煞不住，硬生生撞上去，後果不堪設想。

