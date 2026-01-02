中部中心／蔡松霖 雲林報導

這樣真的太危險！有民眾拍下，跨年當天的國道三號，雲林古坑路段，有好幾台車輛，疑似為了想看劍湖山摩天輪跨年煙火，刻意減速慢慢開，後方立刻來了一台警車，用廣播提醒，如果再不加快，就要開單！

絢爛煙火升空，瞬間點亮夜空，雲林劍湖山跨年晚會，有長達10分10秒的煙火秀，陪同超過2萬人一起迎接2026年，不過來看看，同一時間的國道3號，





危險! 國3車輛為看跨年煙火刻意減速 警廣播提醒

國道上一片紅，警笛聲大響，明明前方都沒車，但行駛中的轎車卻不斷踩剎車減速，警車就像趕羊一樣，開在一大群車輛後頭，廣播要求他們加速向前，跨年夜，國3雲林古坑路段，出現了這個畫面，雖然警方在跨年前，都會加強宣導、提醒用路人別為了看煙火，刻意減速，甚至臨停路肩，但每年的同一時間，都還是有大量駕駛，試圖在國道上"順路"看煙火。





為看跨年煙火國道上刻意減速 警方廣播要求加速





為了看煙火，在國道上減速，後車追撞機率，瞬間增加，警方加強取締，也是希望民眾，能夠平安迎新年。

