危險！國5外側車道「大迴轉」 警：最高可罰3萬6

台北市 / 綜合報導

有民眾昨(18)日下午開車在國道五號上，前方一輛白色轎車竟然從外側車道緊急迴轉，嚇壞後方駕駛，而這輛車違規的地點就在雪山隧道前，可能是發現開錯路才會在公務車迴轉道迴轉，警方表示這樣的行為最高可已開罰3萬6千元。

民眾開車在國道五號上，前方一輛白色轎車，竟然無視後方來車，直接在國道上大迴轉，危險行徑讓後方駕駛看傻眼，還將畫面PO上網直呼精神都來了，不少網友也紛紛留言，怒批真是的欠檢舉。

民眾說：「覺得非常危險而且對自己造成人身的傷害，一定很生氣啦也覺得這種駕駛的行為非常不好。」民眾說：「我覺得真的是太驚嚇了太驚恐了，因為他除了不遵守交通規則之外，會讓後方的駕駛人不知所措，危險的動作所以應該不要在高速公路上發生吧，不管在哪裡都不能發生吧。」

18日下午2點多，國道五號北向，28.5公里處外側車道，透過衛星地圖來看，當時白車駕駛，沿著北向車道往台北方向行駛，開到一半疑似發現走錯路，但再往前開一點就是雪山隧道，全長12.9公里，必須要一路開到坪林，才有機會下交流道，於是駕駛便在隧道前的公務車迴轉道，上演緊急大迴轉，往回宜蘭的方向行駛。

第九公路警察大隊交通組組長黃子桂說：「在高速公路或快速公路迴車，倒車，逆向等，情節嚴重者最高處汽車駕駛人，新台幣6000元以上36000元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月。」

根據了解，這個公路車迴轉道，僅供維修車輛和救援車輛通行，標誌桿上也有大大的禁止迴轉標誌，沒想到還是有駕駛無視規定，還直接從外側車道迴轉，簡直就是拿其他用路人性命開玩笑。

