危險! 基隆阿公疑錯過公車 趁停紅燈衝上前人肉攔車

基隆孝二路上，發生一起人肉擋車的事件，一名阿公疑似來不及搭上車，就趁公車等紅燈時，衝到車頭前攔車，還抓著雨刷並拍打玻璃表示想要上車，雙方僵持數分鐘，最後等警察到場後，才結束這場鬧劇。

一名頭戴紅色毛帽，一手拿著雨傘的阿公，整個人直接擋在公車正前方，不讓車走，甚至還拉著雨刷。



隔著車窗都看得出，阿公情緒超激動，對司機大聲咆哮，還用力撞一下車頭，嚇得公車司機趕緊拿起手機錄影，更直呼阿公真派。

非當事公車司機：「車子已經走了，啊他激動就會想上車，沒有站牌當然是不能上下車，危險，啊他人肉擋車，你只好停在那邊啊，你又不能撞他，所以只能報警」。

事發在7號上午11點左右，基隆303路線公車，行經孝二路準備離站，這名阿公疑似來不及搭上車，眼看公車剛好遇到紅燈，便衝上前以肉身擋車，實際詢問其他司機，遇到類似情況該怎麼辦，司機表示無奈，只能停在原地報警處理。

基隆市立公車處長 鍾惠存：「呼籲一下就是說，因為考量到乘客安全，我們還是希望，乘客在這個公車停靠區上下客，然後盡量避免不要在紅燈停燈區(上車)，或什麼路口之類的(上車)」。

錯過公車就等下一班，但這樣用肉身擋車，不只危險，也讓全車乘客，被迫等你一人。





