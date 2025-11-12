危險！ 堆高機道路迴轉 機車慘遭「牙叉」絆倒 騎士慘摔

彰化縣 / 綜合報導

彰化市一名機車騎士11日上午經過中山路，碰上一輛正好從道路開出來要迴轉的堆高機，機車騎士閃避不及，被堆高機的牙叉絆倒人車倒地。他的肋骨以及四肢有多處擦挫傷，幸好人沒有生命危險。警方到場，騎士跟堆高機駕駛都沒有喝酒，雙方肇責仍待後續釐清。

機車騎士騎在道路上，一輛堆高機同一時間也從路邊慢慢往外開，仔細看堆高機的牙叉，正不斷往外伸，機車騎士經過，根本反應不及被絆倒，除了機車倒地，騎士也倒在地上，看起來身體相當疼痛。

救護車獲報趕到現場，機車還倒在地上，目擊民眾說，車禍就是這輛路邊的堆高機釀的禍，11日上午10點多，這輛堆高機在彰化市道路上突然迴轉，造成騎車的26歲趙姓男子，反應不及，前輪撞上堆高機的牙叉，強大的撞擊力，讓趙姓男子人車倒地。

彰化交通分隊長翁維辰說：「與一部駛入道路的堆高機的牙叉發生擦撞，普重機車駕駛送醫後，意識清楚。」幸好男子沒有生命危險，但他的肋骨以及四肢有多處擦挫傷，坐上救護車送醫。

東區消防分隊小隊長蕭俊雄說：「右下胸輕微挫傷，目前生命徵象穩定。」警方在現場進行酒測，兩人都沒有喝酒，堆高機沒有明顯損壞，而機車的前輪輪框出險凹陷，車身也有多處刮傷，但像這樣的堆高機，並非用在一般道路上行駛，不只視線死角多機動性也差，如果要上路一定要申請主管機關許可，加上前後有引導車輛，才能確保行車安全。

