危險！女童貪方便不走斑馬線 穿越「閘道排水孔」挨撞

社會中心／陳致帆、林大帷台北報導

好危險！週五晚上9點多，台北市基隆高架橋下，有一名女童要過馬路搭公車回家，但因為貪方便，沒走班馬線，而是直接穿越閘道排水孔，結果遭直行車輛撞上，所幸僅造成擦挫傷，但過程相當驚險。

監視器拍下，一名女童，站在高架橋下，準備過馬路，沒注意來車，下一秒突然被直行轎車撞上，不過修但幾勒，這可不是行人穿越道欸。

民視記者陳致帆：「回到事故現場，車來車往的高架橋下，民眾想要過馬路 得多走750公尺，才有斑馬線，為了貪圖方便，有人就從閘道排水孔直接穿越，實在很危險」。

民眾：「蠻危險的，就是這邊一定要過斑馬線，這邊高架橋下來太危險了」。

民眾：「因為這邊的車子會比較多，然後紅綠燈這部份的秒數跟距離那邊，就是也比較遠，所以如果要直接做穿越的話，其實真的蠻危險的，而且過彎有些車沒有減速，車其實就這樣過去了」。

女童身體和手腳擦挫傷。（圖/民視新聞)

事發就在週五晚上9點多，台北市基隆高架橋下方，當時這名12歲的女童，從臥龍街過馬路往基隆路二段方向，要搭公車回家，穿越閘道排水孔，被這名42歲的陳姓男子駕駛自小客車擦撞，所幸只有造成女童身體和手腳擦挫傷，警方獲報後立刻趕到現場。

大安分局交通分隊小隊長曾志恭：「造成學童左側身體及手腳擦挫傷送醫，幸意識清醒無大礙，經酒測陳男駕駛酒測值為零，駕期正常，本案依規定成案處理，詳細肇事原因刻正調查釐清」。

違規穿越閘道排水孔過馬路，不但會吃上罰則，甚至可能斷送性命。（圖/民視新聞)

一時貪方便抄近路，違規穿越閘道排水孔過馬路，不但會吃上罰則，甚至可能斷送性命，警方呼籲民眾一定要遵循交通規則，才不會發生憾事。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

