危險一幕！高雄男闖軌遭司機鳴笛竟謾罵挑釁 捷警要開罰了

高雄輕軌鼓山區公所站發生民眾闖軌事件，司機鳴笛示警卻遭謾罵。資料照。高市府青年局提供



高雄輕軌C17鼓山區公所站昨晚發生危險事件，一名紅衣男子擅闖軌道區，司機急剎並鳴笛示警，男子不聽勸竟謾罵司機。捷警表示，男子行為已違反《大眾捷運法》，將掣單告發，最高可處7500元罰鍰；高捷提醒，軌道區非開放區域，任何違規進入都可能危及自身與乘客安全。

高捷公司表示，事件發生時列車正順行進入C17鼓山區公所站月台前，司機員發現民眾走入軌道後立即緊急剎車並鳴笛示警，但該男子仍持續行走。

高捷進一步說明，列車停妥月台後，該男子對駕駛室大聲抱怨鳴笛行為，司機員耐心說明依《大眾捷運法》軌道區禁止進入、鳴笛為安全措施，並未進一步回應，繼續執行載客任務。

廣告 廣告

當晚列車上民眾見狀，全程用手機錄下事件，表示：「輕軌要開到鼓山區公所站前，這個人一直走在鐵軌上，司機鳴笛仍不閃，列車進站時還跑來嗆司機，超沒水準！！給大家看看他的嘴臉。」影片同步呈現男子對司機謾罵的過程，引發大眾熱議。

高雄捷運警察隊表示，接獲110轉報後19時32分巡查現場，當時未發現違規民眾；經調閱監視器確認，事發時間為18時58分，男子沿軌道南向北步行，列車隨後進入站內，幸未發生擦撞。

警方進一步經調閱監視器確認，男子行為已違反《大眾捷運法》第50條第1項第3款規定：「非大眾捷運系統之車輛或人員，違反第四十四條第二項前段規定，進入大眾捷運系統之路線、橋樑、隧道、涵管內及站區內非供公眾通行之處所」，將掣單告發，最高可處7500元罰鍰．將通知該民眾到案說明，並持續加強輕軌沿線巡邏勤務，防範類似事件再度發生。

更多太報報導

高雄免費午餐政策急翻盤 藍營批「演唱會有錢、民生隨風向」

蔣萬安先喊免費午餐 陳其邁政策轉彎！年投18億跟進原因曝

高市少年隊警官爆勤前飲酒 拒測被懲處！燒出管理漏洞