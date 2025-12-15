危險！座椅插大頭針 台鐵：涉公共危險，高度重視

民眾在台鐵座椅側面發現一根大頭針，直呼「危險無所不在」。Threads@rosa__0826授權



台鐵列車繼上個月9號1129次被發現座椅有針之後，近日又有民眾搭車回台南途中，發現座椅上插著一根大頭針，直呼「好扯」，危險無所不在；台鐵則表示，上個月的案件現場沒有找到針具，如果確實出現針等異物，涉及公共危險問題，必須高度重視。

網友在Threads發文提到，「好扯，火車上竟然藏了一隻針！沒注意真的看不到，真的不得不說～危險無所不在」。據《東森新聞》報導，原PO是搭乘前往台南的列車上，在座椅側邊發現插著一根大頭針，網友紛紛留言，「這樣插針很危險，別人坐椅子會插到。」

其實，上月有民眾搭乘1129次區間車時，一坐下來就覺得背部刺痛，才驚覺有根針插在上面。

根據《鏡週刊》報導，台鐵公司回應，上月的案件查證時，現場沒有找到針具，po文者也已刪文。不過若椅子上真的有針，恐怕會涉及公共危險，台鐵高度重視；但若沒有實據，可能導致民眾恐慌。

