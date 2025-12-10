危險！手搖飲當水喝「她手腳不受控跳舞」 報告數值超嚇人

中國手搖飲店也十分流行。路透社資料照片



手搖飲雖然方便，可以滿足口腹之慾，但是千萬不可以替代水來喝。就有一名20歲女子，體重急速下降，手腳出現不自主手舞足蹈的症狀，檢查後才發現罹患一種罕見的糖尿病併發症「非酮症偏身舞蹈病」。醫師詢問後，發現女子每天只吃一餐，而且幾乎不會喝水，只喝手搖含糖飲料，因此造成血糖先低後高的劇烈波動，釀成恐怖疾病。

根據陸媒報導，中國大陸廣東省深圳市一名20歲女子，沒有糖尿病相關病史，近期身體出現詭異的抽搐與舞動，尤其在晚上症狀會更為劇烈，且體重出現不正常下滑現象，幾乎每2天就少掉1公斤，她趕緊前往醫院進行檢查。

醫師確診後，表示女子罹患罕見的糖尿病併發症「非酮症偏身舞蹈病」，檢查結果顯示，其糖化血紅蛋白高達17.7％，遠超正常值，醫生直言，病情與長期不健康的生活習慣密切相關。

根據報導，女子平時一天僅吃一餐，每週至少喝3杯奶茶。醫師說明，市售奶茶含糖量極高，女子的飲食與作息長期失衡，血糖先低後高的劇烈波動，對胰臟造成巨大負擔，最終引發高血糖及糖尿病併發症。

「非酮症偏身舞蹈病」是因長期高血糖損傷大腦負責運動控制的神經，導致患者肢體出現類似跳舞的抽動，臨床上多出現在老年人，年輕病例十分少見。

