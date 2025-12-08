危險「機車3彎」 男自摔亡家屬控「設計不良」。（圖／TVBS）

華中橋機車道10月發生一起死亡車禍，一名60多歲男子於10月24日在華中橋機車道過彎處自摔，不幸送醫後搶救不治。死者家屬質疑橋上機車道設計不良，2018年改成的三個彎道，以及過彎傾角不足等問題，可能是導致事故的主因。對此，台北市新工處表示將研議是否有改善空間。

死者家屬洪先生悲痛表示，他的岳父當天騎車速度並不快，前後也沒有其他車輛影響，只是在過彎壓到伸縮縫前的白色分隔線，導致後輪失去抓地力而自摔。更令人擔憂的是，洪先生在事發五天後返回現場取車時，又目睹一起車禍，一名騎士在同一地點撞上分隔島。洪先生發現華中橋護欄上有大量撞擊痕跡，顯示這並非單一事件，而是路線設計存在明顯問題。

華中橋機車道的問題可追溯至2018年的改建工程。當時為紓解交通壅塞，增設了汽車匝道，讓中和往萬華方向的汽車可直接銜接水源快速道路。這項改建導致原本直行的機車道必須經過三個彎道才能接回華中橋後下橋。不過這種「截直取彎」的設計，被質疑事故頻傳，後來才在橋上增設紐澤西護欄。

台北市工務局新工處規設科長陳百慶表示，基本上設計是符合市區道路及附屬工程相關設計規範，但將討論是否有改善空間。

許多網友也在社群媒體上分享自身經驗，指出這段路段摔車傷亡次數相當多，特別是下雨天積水時更加危險，「跟騎水上摩托車沒兩樣」。有騎士表示第一次經過時確實感到恐懼，轉彎時會有「整個車要甩出去」的感覺。。

