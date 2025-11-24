危險！「洗衣膠囊」黏住 她用力一撕竟爆開「濺到眼睛」視力剩0.06

洗衣膠囊導致一名女子差點失明。示意圖／PhotoAC

許多人的家裡已經開始使用「洗衣膠囊」代替原先的洗衣精、洗衣粉，覺得一顆小小的膠囊丟進洗衣機就好，也不沾手，相當方便，但洗衣膠囊還是有危險性存在。日前一名女子因為被爆開的洗衣膠囊噴到眼睛，導致一隻眼睛視力僅剩0.06，接近失明。提醒大家，使用洗衣膠囊時還是要注意安全。

綜合中國媒體報導，浙江杭州一名女子的洗衣機放在陽台，她把洗衣膠囊也放在陽台，覺得這樣拿膠囊的時候很順手，但卻沒想到洗衣膠囊遭到陽光照射，打開盒子，好幾顆膠囊表面的薄膜融化，都已經黏到一起了。

女子看到黏在一起的膠囊，沒多想，順手就把膠囊撕開，沒想到此時膠囊卻爆開了，裡面的高濃度清潔劑直噴她的右眼，她當場感到極度痛感，痛得哇哇叫，家人見狀趕緊將她送到醫院治療。

經過醫生緊急清洗處理，再仔細檢查，發現女子的右眼眼角膜被燒傷，視力僅剩0.06，接近失明的狀態。報導指出，洗衣膠囊的成分會對眼睛產生一定的刺激作用，與眼睛直接接觸會導致角膜上皮細胞受損、水腫、脫落，從而出現疼痛、畏光、流淚等症狀，但一般不會導致永久性的視力喪失。女子在經過一系列的治療和休養之後，視力也已經逐漸恢復，但還是提醒大家，使用洗衣膠囊時，千萬注意安全。



