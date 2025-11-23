生活中心／賴國彬 陳妍霖 宮仲毅 桃園報導

桃園一名52歲王姓男子，三個禮拜前發生車禍，擋風玻璃、車殼板金等嚴重損毀，但他不以為意，甚至還把家當，像是沙發、行李箱、雜物等，用簡單棉繩綁在車頂上，開著破車到處''趴趴造''，讓不少人質疑，這樣還能上路嗎，戲稱根本是''阿北的移動城堡''，因為他經常在中壢、南崁、虎頭山出沒，警方現在依規定舉發，也會加強攔查。

廣告 廣告

前擋玻璃，整個破碎，引擎蓋、車門撞到變形，連後照鏡都沒了，整台車撞到咪咪帽帽，但，車頂還掛一拖拉庫的雜物、沙發、行李箱，全靠車門把手綁住，看了真的是，哎喲我的媽，重點是，這台車就這樣，在桃園市區到處趴趴造。





危險！男家當綁車頂到處趴趴走 網友戲稱

危險！男家當綁車頂到處趴趴走 網友戲稱''阿北的移動城堡''（圖／民視新聞）

有民眾說，「我覺得很像是雲遊四海的遊牧民族，到處旅遊，旅遊達人」；還有人說，「車子有點破破的，小型車這樣子綁，除了違法以外，我覺得也危險」；甚至有民眾認為很誇張，帶太多違規，很危險，如果東西會掉下來呢」。





民眾直呼太誇張，根本就是阿北的移動城堡！有民眾拍下影片，PO上網，還說，看到這輛車，實在佩服！把轎車當貨車開，後輪避震器壞了，質疑這樣還能上路嗎？





危險！男家當綁車頂到處趴趴走 網友戲稱

危險！男家當綁車頂到處趴趴走 警方到場勸導（圖／民視新聞）

只見警方到場勸導，要車主「要注意一下」，警方說，「如果再上路被警察攔到，我們是會開單的喔，還有你車子壞掉你都要修，這個都是束帶綁著，一定綁很久了。」不過車主卻說，「那是三個禮拜被撞到」。





原來，這名車主是52歲王姓男子，經常開著這台車，出沒在桃園市區，三個禮拜前發生車禍，但沒有維修，有網友說，在中壢、南崁看過，也曾在虎頭山出沒，滿車都是雜物，但他的危險駕駛，已經讓用路人心驚驚。

桃園警分局青溪所長林稚軒表示，「該自小客載運貨物方式明顯不穩，行駛時顯有危險，已違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第7款，可處罰汽車駕駛人新台幣3000元以上、18000元以下的罰鍰」。

警方強力勸導，強調這樣載物已經違法，還要阿北先修車，後續如果影響其他人，就要開罰。





原文出處：危險！男家當綁車頂到處趴趴走 網友戲稱''阿北的移動城堡''

更多民視新聞報導

驚悚！基隆男子宮廟參拜後 鞭炮藏腹部點燃炸飛亡

連2天火箭發射成功 「淡江二型」射高逾7公里驗證航電系統

她提議共度三人夜遭男友拒絕？ 47歲女子怒打男方臉遭控家庭暴力

