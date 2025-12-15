危險！老夫妻路中「攔小黃」遭拒載 警：可開罰500元

高雄一對老夫妻遭直擊，冒險在路中央攔計程車。（圖／Threads）





高雄一對老夫妻遭直擊，冒險在路中央攔計程車，相當危險，警方表示已經觸法可開罰五百元，不過也有人幫忙緩頰，猜測他們可能是不會用手機叫車，才會冒險攔車。

車來車往大馬路上，所有車輛正停等紅燈，卻沒想到前方的阿公阿嬤，竟然直接伸手就要拉小黃車門。

見到運將不願載客，阿公阿嬤無助的四處張望，再繼續往後走，尋找新目標繼續攔車，不過就在攔車同時，一旁車道還不斷有機車呼嘯而過，場面相當驚險。

事發就在高雄小港，阿公阿嬤在路中央攔車的行為，也已經觸法。前鎮分局前鎮所長陳佳禾：「於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近，任意奔跑、追逐、嬉戲，或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，（依道交條例）可處新台幣500元罰鍰。」

影光曝光引發議，也有人替阿公阿嬤緩頰，說他們有可能是不會用手機叫車，才會冒險上路攔車，不過還是應該要注意安全。

