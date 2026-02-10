危險! 苗栗大樓天降磁磚 清潔員遭砸中後腦勺.手肘

中部中心／ 邱俊超 苗栗報導

氣溫驟冷驟熱，不只人要注意健康保養，建築也要注意安全檢查！疑似冷熱交替，苗栗頭份市一處大樓，今天上午發生清潔人員工作時，遭大樓10樓外牆，剝落的磁磚砸中，造成後腦勺以及手肘受傷送醫。

救護車趕往社區大樓，上午九點左右接獲報案，大樓外牆磁磚剝落，砸中正在大樓中庭工作的一名清潔人員。磁磚從10樓剝落墜下，發出巨響，連附近店家也聽到聲音。





疑溫差太大導致磁磚剝落 67歲清潔員遭砸中幸無生命危險

社區大樓內部外牆磁磚掉落 砸中67歲的清潔人員受傷送醫（圖／民視新聞）

12層樓高的社區大樓，屋齡約10年，社區內部外牆磁磚掉落，砸中67歲的清潔人員，婦人當下後腦勺疼痛、手肘也被擊中。清潔婦人被砸得不輕，當下頭部紅腫、手肘包紮固定，還好意識清楚被送醫救治。





警方指出，是否因為天氣冷熱交替，導致磁磚剝落，或是有其他原因，還要進一步釐清，呼籲，高樓管理單位須檢視建築安全，以免發生類似意外。





