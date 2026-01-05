危險！阿伯撿蝸牛擅闖軌道漫步 警急把人帶離

花蓮縣 / 綜合報導

阿伯為了撿蝸牛竟擅闖鐵道，讓大家嚇壞了。上個月20日，花蓮秀林鄉一位阿伯被民眾發現漫步在軌道上，立刻報警，警方到場勸說並攙扶阿伯離開現場，同時通報台鐵請列車減速慢行，所幸沒有造成任何人員傷亡，但阿伯的危險行徑已涉犯鐵路法，後續交由鐵路警察依法查處。

阿伯左手拿紅色塑膠袋，頭上戴草笠慢悠悠地散步，但阿伯不是走在行人步道上，而是危險走在鐵軌旁，這時遠處列車高速通過，留下急促風聲及轟鳴，員警就怕發生意外，立即將阿伯帶離軌道，員警說：「你在找什麼，撿蝸牛喔。」

員警滿頭問號，但眼前的阿伯老神在在，從從容容向警方展示自己的戰利品，原來阿伯為了撿拾蝸牛，不顧自身安全擅闖鐵道，事情發生在上個月20日下午1點多，花蓮縣秀林鄉佳民村，民眾報案一名75歲陳姓阿伯，從平交道一路往鐵軌上穿梭行走，直到員警獲報，沿路尋找才在200公尺處尋獲陳姓阿伯。

等到列車順利通過後，阿伯才心甘情願離開軌道，乖乖跟著員警回派出所，但阿伯的行為可能已經觸法，因為依照《鐵路法》第57條第2項規定，若是有民眾擅入鐵道，可以處1萬元到5萬元罰鍰，若是影響行車安全情節重大，最高則可處10萬元，花蓮新城分局佳民派出所長林萬德說：「長者為撿拾蝸牛誤入鐵道，且疑似有失智情形，同仁立即安撫其情緒並攙扶引導至安全處，同時通報台鐵請列車減速慢行，順利將長者帶離險境後，交由鐵路警察局接管處理。」根據了解，阿伯常常外出迷路走失，幸好這回平安無事，但擅闖鐵軌也讓人捏一把冷汗。

