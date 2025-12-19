危險！ 10歲童喝「能量飲」心跳破120、雙手狂顫抖

10歲男童飲用能量飲料後出現心跳加速、雙手顫抖等急性咖啡因中毒症狀，引發醫界高度關注！專家警告，12歲以下兒童不應飲用能量飲料，因其心臟尚在發育階段，對咖啡因耐受度遠低於成人，可能導致嚴重健康問題。儘管能量飲料在校園間掀起風潮，但醫師表示，一罐能量飲料含咖啡因等成分相當於三杯濃縮咖啡，過度刺激交感神經可能引發心悸，對兒童而言非常危險。為避免影響身體健康，醫界呼籲應禁止18歲以下兒童飲用能量飲料。

10歲童喝能量飲，心跳破120下，雙手狂顫抖。（圖／TVBS示意畫面 )

能量飲料對兒童的健康風險引起醫界高度關注，專家們警告12歲以下兒童不應飲用這類飲品。一名10歲男童在飲用能量飲料後出現每分鐘心跳高達120下、雙手顫抖、噁心嘔吐等症狀，經診斷為急性咖啡因中毒。醫師解釋，兒童心臟尚在發育階段，對咖啡因的耐受度遠低於成人，攝入高濃度能量飲料可能導致嚴重健康問題，甚至有致命風險。儘管能量飲料在國中小校園間流行，但其危害不容忽視。

廣告 廣告

目前能量飲料在學生間掀起風潮，甚至在社群平台上有許多影片介紹能量飲料如何提神、好喝，有些人更以踩罐等方式展示，但醫師提醒這些飲品可能帶來嚴重後果。一名10歲男童飲用能量飲料後，出現心臟狂跳、噁心嘔吐、雙手顫抖等症狀，血壓也明顯升高，就醫後確診為急性咖啡因中毒。

孩童為何不能喝能量飲，醫師說明心臟發育未全。（圖／TVBS示意圖）

許多家長表示，他們通常不會讓孩子飲用能量飲料，認為這類飲品的成分更適合成人使用，因為兒童的劑量需求與成人不同。當被問及對能量飲料的認識時，有國小學生表示了解這種飲品，但對於飲用的意願則不高。

內科醫師姜冠宇表示，能量飲料含有咖啡因、牛磺酸、瓜拿納等成分，一罐能量飲料相當於三杯濃縮咖啡。當這些高濃度興奮物質進入體內後，會強烈刺激交感神經，導致血管急遽收縮和血壓上升。他強調，交感神經過度興奮可能引發心悸，對小朋友來說非常危險，過早出現心血管問題可能造成憾事。

能量飲含咖啡因和牛磺酸等更份，醫師說明1罐=3杯濃縮。（圖／TVBS示意畫面）

林口長庚兒童急診主任林郼榮指出，臨床上曾遇到因飲用能量飲料而出現心律不整、偏頭痛或胃食道逆流的兒童案例。醫師解釋，國際上普遍建議16歲以下兒童不要飲用能量飲料，美國兒科醫學會甚至呼籲將限制年齡提高到18歲，以避免影響兒童身體健康。

醫師警告，兒童心臟仍在發育階段，對咖啡因的耐受度遠低於成人。12歲以下兒童飲用能量飲料後可能出現心跳加速、心悸、失眠和焦慮等症狀，長期飲用還可能阻礙神經系統發育，嚴重情況下甚至可能致命。面對能量飲料在校園中的流行趨勢，家長們需提高警覺，保護孩子免受這些飲品可能帶來的健康風險。

更多 TVBS 報導

「小孩出國畢旅」收費2.45萬！家長兩極引熱議 最終計畫喊卡

能量飲「兒童隱形殺手」 醫：嚴重恐致死

被迫打工？控突然砍體育生助學金「萬元剩3千」家長：不夠3餐

監視器曝光！布朗大學槍擊案黑衣男犯案後離校

