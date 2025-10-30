危險！2遊客闖阿里山眠月線鐵道 每人最重罰5萬
嘉義縣 / 綜合報導
不少遊客到阿里山遊玩，但是可要注意，別違規行走在鐵道上，阿里山林業鐵路及文化資產管理處協同警方，今(30)日上午執行取締，結果在阿里山鐵路眠月線1.85公里處，發現兩名遊客，違規走在鐵道上，每個人將依「鐵路法」裁罰1萬元以上，5萬元以下罰鍰，其實類似事件常常發生，從去年12月，到今年10月中，就有16位民眾違規被罰。
嘉義縣員警說：「行人車輛不得進入鐵路路線。」警方向前取締開罰，事情發生在30日上午，林鐵處與員警，在眠月線沼平車站，到十字分道區段，執行取締，結果在眠月線1.85公里處，發現兩名遊客，違規行走在鐵道上，已經違反《鐵路法》第70條規定，每個人將處1萬元以上，5萬元以下罰鍰。
阿里山林業鐵路及文化資產管理處科長洪淑霞說：「發現兩名違法遊客，依鐵路法規定，每人將處以1萬元以上罰款，林鐵文資處在此呼籲，前往眠月線的遊客，不要貪圖捷徑，請往姐妹潭的方向，行走塔山步道，前往眠月線，以維護自身及行車安全。」
其實類似案件，之前就常常發生，遊客VS.嘉義縣員警(2025.05.16)說：「我是從上面下來，(對，那邊也有，兩邊都有公告)。」今年5月，也有民眾走在鐵道上，被警方抓到開罰，還不太清楚為什麼不能走進來，但明明都有貼公告，從去年(2024年)12月開始，到今年10月中，林鐵處和警方已經聯合取締21次，總共就有16位民眾，違規受罰。
想抄捷徑或是拍美照，冒險行走在鐵軌上，如果遇到列車或是作業台車經過，真的相當危險，還得收罰單，實在是不好示範。
