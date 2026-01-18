危險！7旬翁騎車「逆向上國道」拒停 遭警攔截拔鑰匙

台南市 / 綜合報導

一名78歲謝姓老翁，今(18)日早上9點多，騎機車誤闖國道，逆向騎在內側車道，相當危險，警方獲報後趕往，但騎士不理指示，繼續逆向騎，甚至變換車道，最後是在善化地磅站，被警方攔下，並拔下車鑰匙阻止，才結束這場驚魂記，還好沒有發生意外，但騎士上國道的行為，也將會被開罰最高6千元罰鍰。

民眾開車上國道，結果眼前這一幕，真的讓他傻眼了，趕快往右邊車道切過去，因為竟然是一輛機車，逆向騎在國道內側，民眾說：「很傻眼吧，會閃雙黃燈，警告後面的來車。」民眾說：「就是先打電話給警方說，國道有人逆向，然後叫他們(警方)去處理一下，盡量離他(逆向駕駛)遠一點，然後給後面閃個雙閃(雙黃燈)，滿可怕的。」

任誰看到都會嚇一跳，趕快閃開，事情發生在今日上午9點多，國道3號南向345公里處，機車逆向行駛，警方獲報後，立刻派遣巡邏車前往攔查，但沒想到這名78歲的謝姓騎士，不管警察指示停車，閃過巡邏車後，繼續逆向往北行駛。

警方持續監看，發現機車還變換車道，至外側路肩，因往來車速快車輛多，真的相當危急，最後在善化南磅加速車道，攔獲機車強行拔下鑰匙制止，國道公路警察善化分隊小隊長戴鵬洲說：「機車行駛國道，處駕駛人新台幣3千元以上，6千元以下罰鍰。」騎車逆向上國道，警方攔截還不理繼續騎，還好沒有發生意外，但光看就替騎士捏把冷汗。

