危！全球6大賞貓景點亮紅燈 猴硐貓村200隻暴減剩30隻 背後3原因曝光

曾被譽為「全球六大賞貓景點」的猴硐貓村，如今卻面臨「有村無貓」的隱憂。全盛時期超過200隻的流浪貓，不僅吸引國內外遊客朝聖，2013年更被CNN評選為「全球六大賞貓景點」。如今僅剩不到30隻，貓咪逐年消失，也讓不少慕名而來的遊客大感失落。居民憂心，若缺乏完善規劃，這個以貓聞名的觀光景點，未來恐怕只剩下名字，卻難再見貓咪身影。

昔日滿街貓影不再 遊客一來愣住：貓呢？

綜合媒體報導，猴硐貓村全盛時期曾有超過300隻流浪貓，在居民長期照料下，貓咪健康又親人，也讓猴硐逐漸成為知名觀光景點。不過近年受限於TNR絕育政策，加上貓咪自然老化，族群無法再繁殖補充，貓口數逐年減少。

數據顯示，2024年4月時，貓村尚有約172隻貓咪，如今卻僅剩下約30隻，數量落差相當明顯。當地居民指出，貓咪具有強烈的地盤性，以前單一區域就有40多隻貓，如今新貓、老貓加起來，卻只剩下7隻左右，變化相當有感。

除了自然老化與不再繁殖，居民也點出人為因素的隱憂。有些遊客自行攜帶來路不明的彩色飼料、高油肉泥餵食，長期食用恐對貓咪腎臟造成負擔，嚴重甚至可能致命。種種原因影響下，猴硐貓村的「少貓化」現象，也變得更加明顯。

貓公所熄燈中 里長急喊話：再不管真的會消失

新北市政府過去曾設立「猴硐貓公所」，並委外經營，作為結合觀光與動保教育的據點，但日前疑似因環境維護爭議，業者提前解約，目前貓公所暫時關閉。地方里長認為，若能重新啟動，貓公所不應僅作為觀光設施，而應回歸照護與管理本質，協助穩定貓咪數量。

里長也進一步建議，未來可由貓公所統籌貓咪的照養，並研議是否進行有計畫的繁殖，待貓咪成長後再回到社區，同時全面植入晶片，建立完整的管理機制，並與獸醫院系統連線，以防止貓咪遭人帶走或流向不明。透過制度化管理，貓咪就醫與移動都能被掌握，也能減少爭議。

目前市府仍積極尋找理念相符的新經營團隊接手，而貓村內的貓咪，則暫時由在地居民合力照顧。不過居民也坦言，若缺乏長期且制度化的整體規劃，猴硐貓村未來恐怕難以維持昔日風光，從「賞貓聖地」逐漸變成只存在回憶中的名字。

