危！ 快速道「女乘客下車走路肩」 警到場不見人影

高雄市 / 綜合報導

18日晚間6點多在高雄市，有民眾開車行駛在省道台88線快速道路林園路段時，目擊前方車輛突然急停，接著一名女性乘客打開車門，並且不顧車流，走到路肩。這驚險過程，後方駕駛捏了一把冷汗，趕緊通報警方；但警方前往時已經不見女子蹤影，接下來將通知車主到案說明，而針對快速道路上，臨停和行走兩項違規，最高合計可開罰12000元罰鍰。

快速道路行駛過程，前方轎車煞車燈亮起後，車門突然開啟，乘客伸出腳後，接著朝著路肩走了過去，後方駕駛捏了一把冷汗，怎麼會有乘客，中途下車。

廣告 廣告

民眾說：「這樣很沒道德，我覺得大家都是讀書人，這樣很不好，做了一個很不好的示範，那這樣大家一生氣就跳車啊對不對，這樣才很誇張，如果我趕時間呢。」

民眾說：「他就是不僅傷害到自己，也是會傷害到別人，我覺得就是非常的危險，有可能會造成連續追撞的一些問題，很多人現在情緒這件事情還是沒有辦法，就是做到很穩定。」

這段驚險過去，是19日晚間6點多，民眾行駛，高雄林園區台88，2.6公里處，前方轎車乘客，不明原因，開啟車門下車，走到路肩後，卻蹲下身來，不少民眾目擊後通報警方。

高雄市警林園分局大寮派出所副所長梁喬惟說：「警方後續將主動聯繫車主到案說明，依法釐清相關責任。」

雖然警方到場不見女子蹤影，後續也將通知車主到案，而我們實際回到事發路段，由於緊鄰工業區，不僅車流大也不少大車通行，沒想到卻有民眾不顧危險在此跳車，行為恐怕已經觸犯，道路違規減速臨停，及，快速道路行走，兩項合計，最高恐怕面臨12000元罰鍰。

原始連結







更多華視新聞報導

疑校車故障 新生醫專生冒雨沿路肩「國道縱走」

危險！7旬翁騎車「逆向上國道」拒停 遭警攔截拔鑰匙

危險！單車誤闖國道「歪來歪去」 目擊駕駛急閃

