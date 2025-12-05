危！男拿賣場試玩弓箭 瞄準箭靶卻擊中朋友腰部

有顧客將賣場提供的試玩弓箭當成玩具，與朋友互相嬉鬧。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





高雄鳳山一處連鎖運動用品賣場，近日出現驚險畫面。有顧客將賣場提供的試玩弓箭當成玩具，與朋友互相嬉鬧。一名男子拉弓瞄準箭靶，另一名白衣男子卻站在箭靶下方，雙手抱頭看似配合拍照或開玩笑。弓箭射出的瞬間，箭矢直接偏離靶心，擊中白衣男子的腰部，現場眾人當場驚呼。

事故發生時，男子使用的是吸盤箭，雖然不會造成嚴重傷害，但若擊中脆弱部位，仍可能導致受傷。只是原本用來讓顧客試用的運動器材，竟被拿來不當玩耍，不僅存在風險，也讓業者相當傻眼。

賣場提供顧客體驗設備，是希望民眾能安心試用產品，卻被部分顧客誤當成遊戲場。若在嬉鬧過程中意外波及其他客人，後果恐怕不堪設想。這群男子雖然當下仍嘻笑，但若真的發生意外，恐怕就笑不出來了。

