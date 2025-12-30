中部中心／張家維 南投報導

來看看這個誇張超載畫面！民眾拍下，南投日月潭附近，有小貨車後車斗載滿乘客，仔細數才發現，這台車，竟然載了11個人！而貨車疑似是當地電動自行車業者，提供的免費接駁車，嚴重超載實在危險，當地警方已經依法製單舉發。

藍色小貨車，後方露天車斗，裝的滿滿滿，接著一個大迴轉，後輪被巨大重量壓的微微下陷，接著駕駛下車，打開車斗，但下來的不是貨物，竟然是1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11個人，咚咚咚的一個接著一個魚貫下車，

危！疑自行車業者接駁車 日月潭小貨車載11位乘客

藍色小貨車露天車斗"嚴重超載" 11名乘客魚貫下車（圖／翻攝畫面）





事發就在南投日月潭附近，有民眾拍下這個"卸貨"畫面，po上網立刻引發討論，騎自行車遊湖，是當地一大熱門活動，而這台藍色小貨車，疑似就是自行車業者，提供給顧客的免費接駁車，但載11位乘客，包含司機整台車坐了12個人，完全就是嚴重超載！





危險! 疑自行車業者違規接駁 日月潭小貨車"擠11名乘客"（圖／民視新聞）





小貨車上演魔術大空間，塞好塞滿坐了12個人，除了依法製單舉發，警方將加強巡邏取締，最高可處18000元罰鍰。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

