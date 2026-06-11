即使全國民眾支持 川普政府修嚴投票法規仍寸步難行 藍白修法要改掉韓國稱羨的選舉制度可能造成不可逆後患

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美國2020年總統大選發生「竊選」爭議，除了許多州都有投票選民是否具備公民身分的懷疑，更在大選開票時發生「神奇曲線」的離譜現象。當年吃虧的美國總統川普在重新上台後，便要求立法已對選舉做出更明確的規範，而這個倡議也獲得包含民主黨選民的高度支持，但在「竊選」疑雲獲利的左翼民主黨當然極力抵抗。



在修法進度拖沓不前的情況下，近日在左翼執政的加州進行的期中選舉初選，再度發生「選舉結束後選票數日開不完」，以及「神奇曲線」再現的爭議，也讓川普及共和黨選民對於國會共和黨籍議員加強施壓力道。

圖恩：問題不是議事顧問而是票數不足

有趣的是，除了老牌民主國家美國，近日同樣由左翼執政的韓國，也發生嚴重的選舉弊端，而上街抗議的韓國選民要求韓國學習台灣嚴格防弊的投開票制度，近日卻被台灣在野黨進行修法，準備向弊端發生連連的美國「方便」選舉制度看齊。

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川普日前公開要求共和黨籍參議院多數黨領袖約翰．圖恩（John Thune）立即撤換參議院議事顧問（Parliamentarian）伊莉莎白．麥克唐納（Elizabeth MacDonough），指控其長期對共和黨不公。然而，圖恩11日受訪時明確表示，即使撤換麥克唐納，共和黨仍無法憑藉現有席次讓川普力挺的《拯救美國法案》（SAVE America Act）順利過關，因為法案在參議院仍需跨越60票門檻，而共和黨目前根本沒有足夠票數。

圖恩在接受《FOX Business》節目訪問時指出，問題的核心不在於議事顧問的人選，而是參議院規則本身。他表示，從數學上來看，共和黨目前沒有足夠票數完成川普希望達成的目標。

圖恩解釋，美國參議院在處理預算協調程序（Budget Reconciliation）時，相關條文必須主要涉及聯邦財政與預算內容，而非一般政策議題。

他指出，《拯救美國法案》並不符合僅需51票即可通過的預算協調程序條件，因此依照現行參議院規則，該法案必須取得60票支持才能克服程序障礙。

圖恩表示，麥克唐納只是負責執行既有規則的人，即使更換議事顧問，也不會改變法案必須面對的程序限制。他說：「這純粹是票數問題。」

川普不滿裁決，要求立即撤換議事顧問

川普9日在自家社群平台「真相社群」（Truth Social）發文，公開要求圖恩立即撤換麥克唐納。

川普批評這位由歐巴馬時代任命的參議院議事顧問長期偏袒民主黨，並指控她對共和黨及其主張抱持敵意。

川普在貼文中表示，麥克唐納日前否決共和黨提出的一項法案內容，而該提案若交由其他人裁定，理應能夠順利獲得批准。

他強調，共和黨完全有權更換議事顧問，以排除推動《拯救美國法案》時遭遇的程序障礙。

共和黨力推法案，要求選民登記須出示公民身分證明

《拯救美國法案》是川普與共和黨近年積極推動的重要選舉改革法案之一。法案全名為「Safeguard American Voter Eligibility Act」，核心內容要求美國公民在登記參加聯邦選舉投票時，必須提供能夠證明公民身分的文件，例如出生證明、公民身分證明書或美國護照等官方文件。

支持者認為，此舉有助於防止非公民參與聯邦選舉，提升選舉制度公信力。

反對者則主張，美國現行法律早已禁止非公民投票，新增文件要求恐增加合法選民的登記門檻，對低收入族群、年長者及部分少數族裔選民造成不必要負擔。

共和黨曾因議事顧問裁決受惠，圖恩：有輸有贏

對於川普將矛頭指向麥克唐納，圖恩則提出近期一項有利共和黨的案例作為反駁。

他指出，上周麥克唐納裁定民主黨提出的一項「反武器化政府」修正案，必須取得60票支持才能納入法案，而非以簡單多數決方式處理。

圖恩表示，若當時該修正案只需51票便可通過，共和黨主導的法案最終可能被迫附加民主黨版本內容，不僅影響眾議院審議，也可能降低川普簽署成法的意願。

他坦言，議事顧問的裁決有時對共和黨有利，有時則對民主黨有利，因此不可能每次結果都符合單一政黨期待。

川普要廢冗長辯論制度，圖恩：共和黨內部支持者不到一半

除了要求撤換議事顧問外，川普近年也多次主張廢除參議院的「冗長辯論制度」（Filibuster）。

「冗長辯論制度」是一項允許少數黨延長辯論、拖延法案表決的議事規則。依現行規定，多數法案必須獲得60名參議員支持，才能通過「終止辯論」（Cloture）並進入最終表決，因此少數黨即使未掌握多數席次，仍能阻擋立法進程。支持者認為此制度可防止多數暴政、促進跨黨協商；批評者則認為它導致國會僵局，使重大法案難以推動。

不過圖恩表示，共和黨目前根本沒有足夠票數推動廢除制度。他坦承，即使在共和黨黨團內部，支持取消冗長辯論制度的參議員人數恐怕連一半都不到。

圖恩指出，有些議題黨內確實存在分歧，但在廢除冗長辯論制度這項議題上，距離形成多數共識仍有相當大差距，短期內看不到改變現行制度的可能性。

責任編輯：許詠翔

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