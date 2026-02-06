即使團結十講喊卡發言仍惹爭議 賴清德慣性失言顯現其對立思考

賴清德總統近日出席國際書展，因一句「找老師不如找好書」，惹怒基層教師，全國教育產業總工會還要求賴清德必須向老師道歉。事後總統府澄清，賴總統原意在鼓勵孩子多閱讀，卻被「斷章取義」，致詞的重點在於「好老師可遇不可求」，並非貶低教師角色：與其說外界斷章取義，不如說賴清德的剛愎自用，讓他出口必災難，一再的失言風波，也讓人思考難道賴清德不能「好好說話」嗎？

賴清德出席書展，致詞討好出版商無可厚非，但需要貶抑老師，抬高書本嗎？從來沒有人覺得老師與書籍是對立，兩者相輔相成更能幫助學生，明明可以三贏的局面，賴清德卻有本事搞成對立，或許問題就出在他個人永遠是用對立面在思考問題。

賴清德在大罷免時的團結十講，每講每出錯，講到在野黨見獵心喜，講到綠營投降請他閉嘴，最著名的就是「不是表決多數贏就可以了，不是喔，不是這樣子」、「打掉雜質」、「普發一萬拿去補助台電，不然電費就要漲了」等等，過去還有稱照服員「低薪就當作做功德」，罵藍白「在野獨裁」，每句話都可看到其思考以對立面為出發點，剛愎自用且缺乏同理心的結果。

政治現實上，賴清德更是一刀切割中國，完全傾向美日，針對國共兩黨智庫論壇，總統府就召開「台美經濟繁榮夥伴對話」(EPPD)記者會，賴清德說「到底是民進黨政府目前推動的攜手美國等友盟走進國際，對台灣經濟發展比較有利，還是在野黨推動的二次西進比較有利？」

在賴清德眼中只有你死我活，沒有雙贏的想法中，與美日友好，就是「走向世界」，至於中國，則是「世界之外」，與其交流，就只能等著被「鎖進去」；4月川習會即將登場，中國崛起成為世界大二大經濟體，即使自大如美國總統川普也不敢怠慢，歐洲各國領袖也在川普的關稅威脅下，努力維持與中國的友好關係，難道美歐等國都在把自己「鎖進中國」嗎？

賴請德自始至終將貫徹台獨意志視為最高信念，然而經濟不是信仰，是現實，台灣獨特的地緣政治角色，難道只能在美、中擇其一，不能兼容並蓄，得到最大公約數，創造最大利益嗎？賴清德作為一個國家領導人，若把治國當選舉，只會分台獨和非我群類，只會讓台灣駛向危險的方向。

