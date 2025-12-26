即使是一把日常用指甲鉗，也能感受 「Feather」（羽毛牌）日本職人打造，全神灌注的精細設計工藝

text MOOK editor Jessica ／ photo 「FEATHER」羽毛牌

來自日本匠心品牌「FEATHER」羽毛牌，對許多台灣男士或職人們而言，絕對不陌生。羽毛牌一直以來便是以其高品質的刮鬍刀片和理髮工具、刀具聞名。 1932年創立，近百年的匠心工藝精品，不但是日本第一家製造刮鬍刀的公司，更是全力專精於打造一把不論施力細節、手感與實用度，面面俱到的質感刀具，讓講究使用安全舒適度，與剪切後的毛髮、指甲等呈現的舒適細節者，無不感受到品牌的職人魅力所在。

這樣的製刀精密技術也是其來有自，來自日本岐阜縣的FEATHER羽毛牌，其所在地的關市，擁有800多年日本最精良的製刀傳承歷史，是日本首屈一指的名刀產地外，更與德國索林根、英國謝菲爾德並稱為「世界三大刀具產區」，在世界都享有盛譽。

FEATHER除了刮鬍刀、理髮等刀具外，你也能輕鬆選購一把FEATHER指甲鉗，讓平時即注重儀容的你，輕鬆安全地打理手部細節，讓手指也能成為你展現個人品味的隱藏細節處。

日本品質的進化形，感受輕盈流暢的切割手感





一把簡簡單單的指甲鉗，FEATHER卻能展現前所未有的使用舒適感與細節專注度，兼具「工具的實用性」與「造型的美感」的流線型外觀設計，更將使用者想得到跟想不到的實用性設計，都考慮進來。



•全新造型槓桿設計，可將施力完整且有效地傳導至刀刃。

•蝕刻加工銼刀，能使指甲邊緣更光滑細緻。

•附防止指甲飛散的集屑盒。

•刀刃為不鏽鋼刃物鋼製，實現了 FEATHER 獨有的精密刃口加工與咬合。

•打造S、L兩種尺寸，滿足不同甲面大小的契合度需求。

全新概念的銳利度——取得專利的「自動偏移結構」設計



前所未有的新構想，那份銳利度，是唯有Feather才能打造出的匠心品質。新採用的「輔助板」設計，實現刀刃間最理想的咬合角度。能高效地將施力傳導至刀尖，無論指甲的硬度或厚度如何，都能以輕盈的手感順暢剪切。





●自動偏移結構



「輔助板」能將槓桿的力量有效傳導至刀刃前端， 因此不僅柔軟的指甲容易剪，連堅硬的指甲也能輕鬆俐落地修剪。

●什麼是「偏移設計」





「偏移設計」（Offset）是指為了達到理想的切割手感，在加工時將上刃與下刃略微錯開的一種特殊設計。透過這樣的結構，能有效減少刀刃前端的損耗，同時實現銳利的切割效果與極高的耐用度。



切割阻力，相較Feather前款產品降低約50%。

切割鋒利度持久耐用，使用約10,000次，切割鋒利度幾乎不減。

輕鬆打理不粗糙、甲面平滑的切口

很多人可能在家剪指甲時，聲音大到全家都聽得到外，指甲屑還到處噴飛，更惱人的是，剪完指甲的甲面切口，粗超不平整，甚至會勾破衣服、刮傷自己皮膚的程度。Feather專利全新款的靜音剪切，不但更容易剪斷、阻力更小，指甲再厚也不怕，指甲的斷面能更平滑俐落，剪切時的聲音也更加安靜。指甲剪切後，幾乎沒有毛邊，切口平整而光滑，完全滿足對細節要求的人。

