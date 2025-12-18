「即刻刺殺」開鏡 台灣宗教加動作戲上演殺手故事
（中央社記者王心妤台北18日電）國片「即刻刺殺」由台灣知名動作指導洪昰顥跟許介亭共同執導，並由傅孟柏、朱栢康、李李仁主演，結合台灣信仰元素，講述退隱江湖殺手為救患病女兒重操舊業的故事。
「即刻刺殺」日前開鏡，朱栢康、傅孟柏、李李仁、林思宇、裴子齊及蕭子墨出席儀式，並祈求拍攝順利。朱栢康飾演一名愛女心切卻不得不重返江湖的殺手，而傅孟柏則是飾演玩世不恭、嗜賭成癮的殺手「韓焱」。
朱栢康透過電影公司表示，接到劇本時曾擔心體能訓練強度而感到猶豫，但最後能決定好好跟其他演員切磋動作片精神。傅孟柏則說，拍過很多有動作元素的作品，但這次是完全以動作為主的架構，讓創作過程變得很有趣。
李李仁演出反派，他笑說：「第一次讀本，我就覺得不要綁手綁腳，因為這是一部爽片，自己要演得過癮，觀眾才能看得過癮！期待和男主角擦出特別火花。」林思宇飾演性感殺手，她為此剪掉留了7年的長髮，希望能給觀眾嶄新形象。
「即刻刺殺」預計明年上映。（編輯：龍柏安）1141218
