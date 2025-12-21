即刻救援傷者！ 台大醫師父女檔：救人是天職。（圖／TVBS）

台北市近日發生隨機攻擊事件，一名黃姓女傷患在危急時刻獲得一對醫師父女檔的即時救助。這對救命恩人正是擁有30多年急診經驗的台大醫院急診醫學部主治醫師顏瑞昇及其同為台大醫師的女兒。事發當時，他們原本約在中山區吃飯，臨時投入救援行列，展現專業判斷與冷靜應對。顏瑞昇表示救人是醫師天職，而被救助的黃姓傷患則透過手寫卡片，請台北市長蔣萬安代為轉達謝意。

在混亂的現場中，身穿格子襯衫、戴著帽子和口罩的顏瑞昇不斷來回確認情況並協助救治傷患。他的女兒也表現得同樣冷靜，戴上手套立即加入救援行列。顏瑞昇憑藉豐富的急診經驗，為傷患進行專業評估，並確保所有傷患都能順利送醫。

當黃姓傷患與醫師顏瑞昇視訊時，她特別感謝顏醫師在危急時刻給予她信心。顏瑞昇則謙虛地回應，在那種場面下，所有醫師都會盡力協助，救人是他的天職。值得一提的是，黃姓傷患當時在顏瑞昇的建議下，主動讓更嚴重的傷患先送醫，這個決定也是因為有顏瑞昇在旁才感到安心。

顏瑞昇表示，大量傷患的場面正是急診醫師擅長處理的狀況，當時他沒有想太多就投入救援。他也肯定現場處理得不錯，緊急醫療網反應迅速，救護技術員訓練完善。

