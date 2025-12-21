即刻救援傷者！台大醫師顏姓父女檔找到了 蔣萬安將當面致謝

蔣萬安主持1219事件緊急維安應變小組會議，並宣布北市因應做法。台北市政府提供



張文隨機殺人案引發社會恐慌，台北市長蔣萬安今（21日）主持1219事件緊急維安應變小組會議表示，有民眾反映第一時間受兩名醫師即刻救援‧市府已經找到了，是台大醫院醫師顏瑞昇、顏均蓉父女檔，他下午將親赴台大醫院當面向2名醫師致謝。

蔣萬安受訪時說，在幾位探視傷者的過程當中，有一位目前正在中興院區的受傷民眾，人在住院當中，他有向市府反映，在第一時間受到了2位醫師，而且是父女檔即刻的急救，能夠讓他目前能夠逃過一劫，持續在恢復當中。

蔣萬安轉述，傷者非常感激，希望能夠找到這2位醫師，後來找到了，是臺大醫院顏姓醫師父女檔，所以傷者希望市府能夠轉達感謝之意，今天下午2點，他會到臺大醫院跟這兩位見義勇為、即刻伸出援手的醫師，來轉達感謝之意。

北市府稍早發採訪通知，蔣萬安下午2時將赴台大醫院，向1219事件現場即刻救援的顏瑞昇、顏均蓉醫師轉達傷者的感謝之意。

