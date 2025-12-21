即刻救援恐攻傷者 台大醫師父女檔找到了

北市19日發生隨機殺人事件，造成無辜民眾傷亡，台大醫師父女檔即刻急救傷者。圖為事發當天現場。（示意圖／報系資料照）

北市19日發生隨機殺人事件，台北市長蔣萬安今（21）日表示，他在探視傷者時，有位目前仍在住院的民眾表示，受傷第一時間受到一對醫師父女檔的即刻搶救，讓他保住性命，希望市府能幫忙找到這2位醫師，蔣萬安說市府已順利找到，是台大醫院的顏姓父女檔，他也會於今天下午2時到台大醫院轉達感謝之意。

蔣萬安今主持1219事件緊急維安應變小組會議，會後他表示在探視傷者的過程中，有1位目前正在台北巿立聯合醫院中興院區治療的受傷民眾向他反映，受傷後第一時間受到了2位醫師，而且是父女檔的即刻搶救，才能保住性命，目前持續恢復當中，希望市府能夠幫忙找到這2位醫師，並轉達感謝之意。

蔣萬安說，後來也順利找到，是台大醫院顏姓醫師父女檔，今天下午2時他會親自到台大醫院對即刻伸出援手的2位醫師轉達感謝之意。

