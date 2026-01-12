即刻生效！川普再揮關稅巨棒：與伊朗商業往來國家加徵25％

即時中心／綜合報導

伊朗爆發大規模反政府示威，有消息指出，死亡民眾總數恐逾6000人。美國總統川普日前表示伊朗正渴望自由，「美國已準備好伸出援手」；週一（12日）再宣布任何與伊朗進行商業往來的國家，都加徵25％關稅，「即刻生效」。

川普在自家社群平台「Truth Social」上發文表示，即刻起任何與伊朗有業務往來的國家，其與美國進行的所有業務，均加徵25％關稅。川普強調，本命令為最終決定、且不容更改。

美國財經媒體CNBC則表示，目前關於這項關稅公告的細節尚不明確，白宮方面拒絕回應川普在社群媒體上的說法。

這個石油資源豐富的中東國家，目前正努力鎮壓持續高漲的大規模反政府抗議，更傳出已造成逾6千人死亡。川普的說法，顯然是試圖在經濟上孤立伊朗，先前他就曾威脅，若伊朗政權對平民使用武力，美國將採取軍事行動。

川普也在上週六聲援伊朗示威者，強調「伊朗正前所未有的渴望自由，美國已準備好伸出援手！」

