即刻生效！川普制裁伊朗貿易國徵25%關稅 「最大爐主」中國發聲了

國際中心／施郁韻報導

美國總統川普（Donald Trump）今天再度聲援伊朗抗議民眾，鼓勵他們繼續抗爭，並稱「援助正在路上」，美國也對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%關稅，立即生效。對此，中國外交部發言人毛寧發聲了。

川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示，再度聲援伊朗抗議民眾，鼓勵繼續抗爭，並稱援助正在路上，川普沒有說明援助的具體內容。

川普發文表示，在「無謂殺戮」停止前，川普政府已取消與伊朗官員的任何會面。川普直言，記住殺人犯與施暴者的名字，「他們將付出沉重的代價。」

川普宣布，將對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%關稅，「即刻生效」。受到最大影響的國家是中國，就連印度、阿拉伯聯合大公國及土耳其也是伊朗主要貿易夥伴。

中國外交部發言人毛寧表示，中方在關稅問題上的立場非常明確，關稅戰沒有贏家，中方將堅定維護自身的正當合法權益。

