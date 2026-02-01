即刻馳援！浸水營古道「2登山客受傷」 台東消防隊冒雨上山救人

即時中心／林耿郁報導

台東縣大武鄉浸水營古道昨（31）日下午發生登山受傷意外。一名70多歲男山友於步道跌倒導致腰部重傷，另一名50歲女山友則不慎腳部扭傷；台東縣消防局獲報後，出動19名警義消在山區大雨中徒步挺進，成功以人手接力方式將2名傷者護送下山醫治。

據台東縣消防局資訊，昨天下午14時36分接獲王姓領隊報案，指出其帶領之80人登山團體行經步道約9K處時，兩名團員先後發生意外。

其中一名約50歲女性山友因腳部扭傷，行走困難；另一名約70多歲男性山友則不慎跌倒，造成腰部劇烈疼痛。

受限於現場地理環境崎嶇，且山區正逢強降雨、天色轉趨昏暗，傷者在多位山友陪同下移動極為緩慢，急需外界救援協助。

山路崎嶇難行 搜救人員合力將人抬下山

消防局獲報後，立即調派大武大隊，以及所屬大武、達仁、大溪等分隊，出動5車、警消15人、義消4人，共計19人組成搜救隊伍。

傍晚17時許，在步道約11.5K附近接觸兩名傷者，隨即進行包紮處置，並利用捲式擔架（SKED）及簡易支撐架固定。

由於大雨導致山路濕滑泥濘，搜救人員在視線不佳的環境下，克服地形障礙以人力接力搬運，奮力將傷者往登山口撤離。

在搜救人員努力不懈之下，兩名傷者分別於晚間20時30分、以及21時30分平安抵達登山口，後送大武急救站接受進一步醫療處置，搜救任務宣告圓滿完成。

台東縣消防局呼籲，近期山區氣候不穩，強降雨易造成步道濕滑，民眾登山前應密切留意天氣預報，並充分考量山區氣候多變的特性。登山時應隨時注意腳下狀況，尤其是高齡山友應衡量體能，並務必備妥足夠的雨具、燈具與通訊設備，以確保個人安全。

傷者被固定在擔架上。（圖／台東縣消防局提供）

