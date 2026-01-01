即將交棒！任內最後一次元旦升旗 陳其邁親曝心境

民視新聞／顏一軒、楊軒報導

迎接2026年的第一天，高雄市長陳其邁今（1）日在民進黨市長擬參選人邱議瑩、賴瑞隆、許智傑及高雄市議長康裕成等人的陪同下，率領市府團隊出席在高雄文化中心圓形廣場舉辦的「高雄市各界慶祝中華民國115年元旦升旗典禮」，這也是陳其邁最後一次以市長的身分出席升旗典禮，他受訪時表示，站在身旁的幾位都有機會擔任市長，帶領高雄市繼續前進，這是市民的期待。





針對最後一次以市長身分參加元旦升旗的心情與期許，陳其邁指出，他還是平常心，就像剛才所提及的台海和平穩定非常重要一樣，強化國防、增加國防預算，持續打造韌性社會，因應安全挑戰或氣候變遷等，這都至關重要。

他也說，明（2027）年的升旗典禮就已經換市長，也許站在他身旁的這幾位或其他參選人，都有機會當市長，希望他們都能接棒，帶領高雄繼續前進，這是市民的期待。





