即將取代鮑爾的人是他？沃許曾是聯準會「史上最年輕理事」，為什麼能獲得川普青睞？
美國總統川普（Donald Trump）在「忍讓」聯準會主席鮑爾（Jay Powell）長達一年後，日前正式對外預告，自己即將出手撤換、改由其他更適合的人選接替。根據知情人士透露，川普最終選擇、聯準會前任理事凱文・沃許（Kevin Warsh），將提名這位史上最年輕前理事，接替鮑爾主宰這個重要職位。
《金融時報》報導指出，川普是在華府甘迺迪中心一場活動中對外預告，他將於「明日早晨」、宣布聯準會主席的新人選。川普表示，自己挑選的新主席，是很多人都認為、他早在數年前就該上位的人，「他將會是一位受人尊敬、在金融界家喻戶曉的人物。」
回溯過往歷史，沃許曾在2017年參與聯準會主席應徵，但該職位最終由鮑爾所奪得，而鮑爾的主席任期，依法將於2026年5月屆滿。目前白宮對外界臆測並無正式回應，但隨著提名風向趨於穩定，預測市場Polymarket最新數據顯示，沃許獲得提名的機率，如今已激增至95%。
當相關傳聞曝光後，亞洲市場反應非常劇烈。美元走勢轉強，金價則出現顯著跌幅，下跌2.7%、來到每盎司5230美元（約新台幣16.4萬元）。至於比特幣，也出現下跌1.6%走勢，來到8萬3021美元（約新台幣261萬元）。
投資經理人坎貝爾（Bill Campbell）指出，很明顯對川普而言，沃許是一位傳統且中規中矩的人選，而市場即刻反應正體現這一點。
沃許是誰？
全名凱文・沃許，現年55歲、來自紐約州奧爾巴尼（Albany, New York）的猶太裔家庭，畢業於史丹佛大學和哈佛法學院，擁有法學博士（JD）學位。畢業後曾在摩根士丹利（Morgan Stanley）工作7年，負責企業併購項目。在進入聯準會之前，沃許曾在白宮國家經濟委員會（National Economic Council）擔任特別助理4年。
時間來到2006年，沃許得到時任總統小布希（George W. Bush）提名加入聯準會時，成會該機構史上最年輕的理事，因此讓他在華爾街與華府決策圈，能擁有深厚的人脈網絡。
不過，許多分析師透露，雖然他與川普交情深厚，可沃許過去偏向「鷹派」的立場，卻被視為可能影響川普信任的障礙。但沃許另一個公開主張，要縮減龐大的資產負債表，這一點與現任商務部長盧特尼克立場一致。
不忘再痛罵一回鮑爾
川普近期對鮑爾的人身攻擊已達白熱化程度，他透過社群Truth Social痛罵鮑爾就是個「蠢蛋」（moron），指責他拒絕低頭降息，每年讓美國損失數千億美元的利息支出。這是他一直以來最堅持且不容妥協的要求，堅持聯準會要將利率降至1%左右，甚至放話無論任何人接掌、都必須同意且願意大幅降息。
這場提名戰涉及太多政治角力，為了讓鮑爾降息、白宮甚至不惜針對聯準會總部整修預算，疑似超支7億美元（約新台幣220億元）為由，發起刑事調查。被鮑爾本人強硬回擊，指稱司法部的傳票、就是為了強迫央行降息。
不過，沃許就算獲得提名，他接下來的審查過程恐怕也不會很輕鬆。因為已經有部份共和黨聯邦參議員，像是代表北卡羅來納州的提力斯（Thom Tillis）等，對外放話表示，除非川普或白宮撤銷針對鮑爾的調查，否則他們將集結在參議院表決中，封殺川普的新提名人選。
更多風傳媒報導
其他人也在看
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 295則留言
Andy老師、家寧二度調解！「眾量級」收入怎分？本人親吐關鍵
百萬 YouTuber「Andy老師」與前女友家寧分手後，雙方為了原本頻道「眾量級」的收入糾紛爭論不休，對簿公堂。30 日在新北地院進行第二次調解，Andy 在律師陪同下出庭，家寧則由律師代表，家寧爸媽則親自出席。經過約半小時的調解，最終仍未能達成結論。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 2則留言
一隻機器人打趴全隊！「烏克蘭版英熙娃娃」戰地掃射 俄兵濺血投降
現今AI與機器人發達，並投入戰地使用，烏克蘭近日就釋出一段影片，一整隊的俄兵在一台機器人的攻擊下，全隊投降，也相信是首例在實戰中成功俘虜敵軍士兵的作戰機器人。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 29則留言
【台股元月風雲榜】買一張血虧91萬...緯穎跌2成同4檔千金股入榜 上市20大衰股出爐
台股今（30）日迎來1月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，1月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），以英利-KY（2239）跌得最重，跌幅超過23%，此外，4檔千金股入列，包含EPS獲利王緯穎（6669）也以2成跌幅入榜，川湖（2059）則下挫16%，AES-KY（6781）、貿聯-KY（3665）也同樣淪為跌幅榜一員。Yahoo股市 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
突開戰貝克漢夫婦控6罪狀！長子舊愛不忍出手了 公開「最大導火線」
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀。布魯克林在公開聲明中曾提及在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。近日布魯克林的前緋聞女友艾芙頓麥凱思受訪時則強烈暗示他爸媽將他行程洩漏給狗仔。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 5則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 374則留言
2026進入火象元年！唐綺陽點名「5星座」走大運 這星座上半年資源自動聚攏！
農曆新年將至《唐綺陽談星私廚》請來命理師簡少年與心理諮商師周慕姿一同聊聊馬年運勢，簡少年指出，2026年為丙午年是「超級大火年」，他形容今年世界將變化速度很快，很多事情會超出原本想像與預期的範圍，就算做了再多準備仍可能在一瞬間全盤翻轉，因此他建議「躺平」，不過簡少年說:「這個躺平不是要你放棄，而是為了看清新希望在哪裡，去接受那個截然不同的時代。」唐綺陽談星私廚 ・ 1 天前 ・ 9則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 46則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 99則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16則留言
「這1牌」100%橄欖油爆假！涉混芥花油販售 現在立刻去你家廚房檢查
有關融○國際有限公司疑似違反《食品安全衛生管理法》案件，食品藥物管理署今（1月29日）說明如下。 民眾檢舉疑似攙偽 北檢指揮檢調偵辦 本案係民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，指出融○國際有限公司疑似以芥花油混充橄欖油販售。經嘉義市調查站報請臺北地方檢察署指揮偵辦，檢調隨即展開相關調查作業。 跨縣市聯合稽查 查獲混油重新分裝販售情事 依臺北地方檢察署指揮，食品藥物管理署於1月20日會同嘉義市調查站、新北市政府衛生局及臺北市政府衛生局，前往該公司製造場所及公司所在地進行聯合稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。經查，業者進口「蒙○樂橄欖油」後，混合「芥花油」重新分裝，產品卻標示為「蒙○樂橄欖油」，並標示成分為「100% pure橄欖油」對外販售，涉有攙偽及標示不實情事。 問題油品已封存 設備扣押並責令全面回收 針對查獲違規情形，現場已依法封存相關橄欖油產品，並由嘉義市調查站扣押混油槽等設備。同時，已責令業者將涉案油品全面下架回收，以防止問題產品持續於市面流通。 違反食安法最重可判7年 食藥署強調絕不寬貸 本案目前已由檢調單位持續偵辦中。食品藥物管理署嚴正重申，市售食品如有標示不實情事，依常春月刊 ・ 1 天前 ・ 42則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 85則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 2則留言
張又俠阻攻台遭整肅？習近平發動「政變式」清洗 共軍實戰派全滅
北京政壇爆發強震，中央軍委副主席張又俠與聯參部參謀長劉振立因嚴重違紀違法遭立案調查，震驚中外。專家直指這是「21世紀林彪事件」，核心原因為兩人對攻台戰略與習近平意見嚴重分歧，導致習以「政變式」手段大規模清洗專業軍事將領。這場權力鬥爭不僅彰顯習近平對權威的絕對掌控，更恐嚴重衝擊解放軍戰力，加速中共體制崩潰。軍隊專業性受損，高層人事動盪，為中國未來政局增添巨大不確定性。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 95則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 13則留言
水餃不必等水滾才下鍋！網曝1招：皮Q不黏鍋
生活中心／林依蓉報導不少人煮水餃時習慣等水滾再下鍋，不過近日有網友在社群平台上，分享自己長期使用的不同煮法，指出這種方式能讓水餃口感變得更加Q彈、不易黏鍋。貼文曝光後引起網友熱烈討論，不少人看了直呼「原來可以這樣煮」。民視健康長照網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
突退演藝圈賣早餐！73歲資深女星翻身變「東區億萬富婆」 驚人近況曝
70歲資深女星秦菲菲是60年代知名藝人，能歌能演又擅長笑，她受封台灣第一代女諧星，消失螢光幕多年，都在專心經營豆漿店，生意非常好，今30日凌晨，主持人陳鴻分享和秦菲菲等一票友人聚餐，大家一起懷念「四哥」曹西平，秦菲菲的近況也曝光。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 11則留言
連戰二媳婦曬「破鞋」照！一句話洩夫妻日常？ 她嘆：真是醉了
連戰次子連勝武與妻子路永佳，近來經常在社群網站分享生活點滴。她29日曬出一張「破鞋」照，無奈感嘆：「真是醉了」。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 26則留言
手提「神祕紙盒」拜會張忠謀！黃仁勳親揭內容物：我和他都很愛
AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（29）日旋風抵台，下午隨即手提一只神祕紙盒，親赴大直拜會台積電創辦人張忠謀，隨後兩人一同前往台北嘉佩樂飯店知名粵式餐廳「榕居」共進晚餐。由於黃仁勳一路提著紙盒現身，引發外界高度關注，紛紛猜測他究竟準備了什麼大禮送給張忠謀。對此，黃仁勳今（30）日抵達輝達新辦公室時，也親自揭曉紙盒內容。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3則留言
比「霸王寒流」還冷？美最新預測北台灣恐0度 鄭明典這樣看
1月即將進入尾聲，寒冷的天氣並未因此告一段落。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，最新的美國電腦預測模式，2月9日早上8點平地有機會出現0度低溫，比2016年的霸王級寒流還強，引發關注。對此，前中央氣象局長鄭明典親自解釋了。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 2則留言