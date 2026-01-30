即將取代鮑爾的人是他？沃許曾是聯準會「史上最年輕理事」，為什麼能獲得川普青睞？

美國總統川普（Donald Trump）在「忍讓」聯準會主席鮑爾（Jay Powell）長達一年後，日前正式對外預告，自己即將出手撤換、改由其他更適合的人選接替。根據知情人士透露，川普最終選擇、聯準會前任理事凱文・沃許（Kevin Warsh），將提名這位史上最年輕前理事，接替鮑爾主宰這個重要職位。

《金融時報》報導指出，川普是在華府甘迺迪中心一場活動中對外預告，他將於「明日早晨」、宣布聯準會主席的新人選。川普表示，自己挑選的新主席，是很多人都認為、他早在數年前就該上位的人，「他將會是一位受人尊敬、在金融界家喻戶曉的人物。」

回溯過往歷史，沃許曾在2017年參與聯準會主席應徵，但該職位最終由鮑爾所奪得，而鮑爾的主席任期，依法將於2026年5月屆滿。目前白宮對外界臆測並無正式回應，但隨著提名風向趨於穩定，預測市場Polymarket最新數據顯示，沃許獲得提名的機率，如今已激增至95%。

當相關傳聞曝光後，亞洲市場反應非常劇烈。美元走勢轉強，金價則出現顯著跌幅，下跌2.7%、來到每盎司5230美元（約新台幣16.4萬元）。至於比特幣，也出現下跌1.6%走勢，來到8萬3021美元（約新台幣261萬元）。

2026年1月28日，美國總統川普出席「川普帳號」計畫啟動儀式。（美聯社）

投資經理人坎貝爾（Bill Campbell）指出，很明顯對川普而言，沃許是一位傳統且中規中矩的人選，而市場即刻反應正體現這一點。

沃許是誰？

全名凱文・沃許，現年55歲、來自紐約州奧爾巴尼（Albany, New York）的猶太裔家庭，畢業於史丹佛大學和哈佛法學院，擁有法學博士（JD）學位。畢業後曾在摩根士丹利（Morgan Stanley）工作7年，負責企業併購項目。在進入聯準會之前，沃許曾在白宮國家經濟委員會（National Economic Council）擔任特別助理4年。

時間來到2006年，沃許得到時任總統小布希（George W. Bush）提名加入聯準會時，成會該機構史上最年輕的理事，因此讓他在華爾街與華府決策圈，能擁有深厚的人脈網絡。

不過，許多分析師透露，雖然他與川普交情深厚，可沃許過去偏向「鷹派」的立場，卻被視為可能影響川普信任的障礙。但沃許另一個公開主張，要縮減龐大的資產負債表，這一點與現任商務部長盧特尼克立場一致。

不忘再痛罵一回鮑爾

川普近期對鮑爾的人身攻擊已達白熱化程度，他透過社群Truth Social痛罵鮑爾就是個「蠢蛋」（moron），指責他拒絕低頭降息，每年讓美國損失數千億美元的利息支出。這是他一直以來最堅持且不容妥協的要求，堅持聯準會要將利率降至1%左右，甚至放話無論任何人接掌、都必須同意且願意大幅降息。

2017年11月2日，美國總統川普在白宮玫瑰園宣布提名鮑爾擔任聯準會主席。（美聯社）

這場提名戰涉及太多政治角力，為了讓鮑爾降息、白宮甚至不惜針對聯準會總部整修預算，疑似超支7億美元（約新台幣220億元）為由，發起刑事調查。被鮑爾本人強硬回擊，指稱司法部的傳票、就是為了強迫央行降息。

不過，沃許就算獲得提名，他接下來的審查過程恐怕也不會很輕鬆。因為已經有部份共和黨聯邦參議員，像是代表北卡羅來納州的提力斯（Thom Tillis）等，對外放話表示，除非川普或白宮撤銷針對鮑爾的調查，否則他們將集結在參議院表決中，封殺川普的新提名人選。

