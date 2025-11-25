即將啟動「土城十講」 柯文哲合體黃國昌：黨內「2個太陽」比沒有好

針對黨內2個太陽傳言，民眾黨前主席柯文哲昨PO出與現任主席黃國昌合體的影片，並在影片中笑稱「2個太陽總比沒有太陽好」。（圖／翻攝自柯文哲IG）

前民眾黨主席柯文哲先前交保獲釋後，一舉一動備受各界關注，近日更傳出他已經回到民眾黨中央黨部辦公，也讓黨內2個太陽的傳言甚囂塵上。現任黨主席黃國昌昨天（24日）在個人直播中宣布，柯文哲即將展開「土城十講」，柯文哲隨後也在社群平台PO出2人同框的影片，並笑稱「2個太陽總比沒有太陽好」，他強調民眾黨現在根本是小黨，2個太陽都怕熱度不夠。

柯文哲昨晚在社群平台上傳一則「今天來黨部走走」的短片，影片中，民眾黨立法院黨團主任陳智菡問柯文哲，是否因為知道黃國昌要出訪日本，所以班師回朝？柯文哲否認表示，民眾黨工作人員都非常認真，都是靠努力才能活到現在。

陳智菡接著提到「一個太陽出去，還有一個太陽」，幕僚追問是否覺得這裡很熱，柯文哲大笑回應，兩個太陽總比沒有太陽好，民眾黨現在根本是小黨，2個太陽都怕熱度不夠。

當被問到是否要提醒黃國昌買禮物給老婆、小孩時，柯文哲愣了一下說不能跟黃國昌講，因為自己從來不買，如果以後人家開始比較他就麻煩，所以最好不要。黃國昌也配合說，為避免陷柯文哲於不義，所以自己絕對不會買。

最後，陳智菡詢問是否準備好被見縫插針，黃國昌表示，要讓外界見識到民眾黨的戰力一棒接一棒，棒子傳過去又傳回來，讓大家見識到民眾黨的可怕。

此外，黃國昌也在個人頻道直播中透露，自己現在叫柯文哲「柯老大」，是因為每次開會稱呼「主席」都會被制止，乾脆就跟民眾黨秘書長周榆修、陳智菡約好，以後聽到老大就是在講柯文哲。

黃國昌接著分享，柯文哲即將展開一段重要旅程，接下來會啟動一系列「土城十講」，昨天已進行第一講，自己則擔任首集特別來賓，分享一些個人觀察跟想法。他強調，柯文哲的「土城十講」絕對不會像賴總統的「團結國家十講」，進行到一半被噓爆就講不下去。



