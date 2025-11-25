民眾黨主席黃國昌今天出訪日本，而在他啟程前，昨（24日）晚，前主席柯文哲發布了一段與黃國昌合體的影片。影片中柯文哲笑稱「兩個太陽比沒有太陽好，而且民眾黨是小黨，兩個太陽都怕熱度不夠」。

即將復出！ 合體黃國昌 柯文哲：2個太陽比沒有好。（圖／TVBS）

黃國昌率民眾黨出訪日本，已經加入民眾黨的前台中市新聞局長吳皇昇也同行，黃國昌評價吳皇昇是非常優秀的人才，擁有良好的從政經歷，包括在新竹市府服務的經驗，目前則回到學界服務。吳皇昇則表示，他在數個月前就已加入台灣民眾黨，認為柯文哲和黃國昌的政策理念與他的政治價值觀相互契合。

吳皇昇透露，若有機會參選，他將義不容辭，勇敢接受挑戰。傳出民眾黨正布局台中市議員選舉，特別是北屯區因黃健豪轉任立委，以及議員陳成添當選台中區農會理事長宣布不連任，一下空出兩席議員名額。至於盧秀燕是否支持，吳皇昇回應表示，他尊重黨高層之間的協調和安排，並強調無論是藍營或白營的政治人物，彼此都有私下溝通和交流，大家都是好朋友。

