即將步入歷史 7款iPhone要停售了、2機型全面退場
[Newtalk新聞] 隨著 2025 年即將結束，外媒《MacRumors》彙整蘋果今年度停售產品清單，多款舊世代 iPhone 也將走入歷史。
蘋果日前宣布，將一次停售 25 款產品，其中有 7 款 iPhone，包括 iPhone SE 第3代、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 15、iPhone 15 Plus 以及去年九月才問世的 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max。最引人關注的，莫過於 SE與 Plus 系列全面退場，象徵蘋果的中階、大螢幕手機等產品策略出現明顯轉向。
iPhone SE 自 2016 年問世以來，共推出三代機型，一直以價格親民與小尺寸設計吸引特定消費者。今年，蘋果以全新 iPhone 16e 作為替代方案，第三代 iPhone SE 也在今年二月正式停產，象徵 SE 系列正式劃下句點。儘管iPhone 16e 同樣是蘋果目前最便宜的機種，但其市場定位已由「中階 iPhone」轉為「平價旗艦」，明顯與舊有 SE 形象區隔。
這也意味著，蘋果目前已不再銷售任何配備 Home 鍵、Touch ID、LCD螢幕、6 吋以下螢幕，或採用 Lightning 介面的 iPhone 機型，全面邁向大尺寸、Face ID 與 USB—C 的產品世代。
而 iPhone 15 Plus 系列則被全新推出的 iPhone Air 取代，其主打超薄機身設計，不過因僅搭載單顆主鏡頭、整體規格略有取捨，使其在市場上的接受度與銷售表現未如預期。自 iPhone 14 起，蘋果以 Plus 機型取代 mini，主打大螢幕體驗。然而，在推出至 iPhone 16 Plus 後也宣告退役。
隨著 Plus 系列被邊緣化。iPhone 14 Plus 與 iPhone 15 Plus 已於今年停產，iPhone 16 Plus 也被視為只是時間問題；外界普遍認為，未來蘋果可能將不再推新的 Plus 機型。
其他今年度停售的產品：
iPhone
iPhone 16 Pro Max（後繼機型為 iPhone 17 Pro Max）
iPhone 16 Pro（後繼機型為 iPhone 17 Pro）
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE（後繼機型為 iPhone 16e）
iPad
iPad Pro（搭載 M4 晶片，已升級至 M5 晶片）
iPad Air（搭載 M2 晶片，已升級至 M3 晶片）
iPad 10（已更新至 A16 晶片）
Apple Watch
Apple Watch Ultra 2（後來被 Apple Watch Ultra 3 取代）
Apple Watch Series 10（後續產品為Apple Watch Series 11）
Apple Watch SE 2（後來被Apple Watch SE 3取代）
Mac & Macbook
Mac Studio 搭載 M2 Max 和 M2 Ultra 晶片（已升級為 M4 Max 和 M3 Ultra 晶片）
14 吋 MacBook Pro（配備 M4 晶片，已升級至 M5 晶片）
13 吋和 15 吋 MacBook Air，配備 M3 晶片（已升級至 M4 晶片）
配備 M2 晶片的 13 吋 MacBook Air
