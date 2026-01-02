「MZ世代總統」李泳知靠飲食&運動月減12kg，這幾個運動菜單大骨架女孩快收藏！ | Women's Health
COPYRIGHT: Instagram
PHOTO CREDIT: @youngji_02
有「南韓MZ世代總統」之稱的人氣rapper李泳知，2019年從知名說唱節目《高等Rapper》冠軍出道，靠著極強的綜藝感圈粉無數，被南韓網友封為「MZ世代最佳代言人」（指：1981至1996出生的「M世代」和 1997至2010出生的「Z世代」）。
但你知道嗎？李泳知早期其實是以肉肉的形象為人所知，是因為接拍了內衣廣告，想要有更良好的拍攝效果，才下定決心瘦身的！她的健身教練주현曾在Allure Korea的訪問中，公開了泳知一個月減掉12kg的「瘦身飲食&運動計畫」。而因為泳知本身是健身0基礎的初學者，因此這份計畫很適合健身新手參考喔！
現在就跟著WH編輯一起看看泳知的「瘦身飲食&運動計畫」，以及泳知的「瘦身運動菜單」吧！
《地球娛樂室》Oh My Girl Mimi「超級吃貨＋甜食重度愛好者」卻吃不胖？原來私下她都這樣保持好身材
韓網熱議8位「中性美」韓國女偶像！留真、IVE安俞真又帥又美，Minji高級臉！
即將登上MAMA，合作虛擬男團
一年一度的MAMA Awards，是kpop圈的年度大事！今年MAMA將連辦三場，分別為11月21日的美國場、11月22日及11月23日的日本場。仔細閱讀表演嘉賓名單，可以發現「MZ世代總統」李泳知也位列其中！
據悉，李泳知將於11月22日的日本場登台演出，與虛擬男團PLAVE帶來合作舞台。消息一出，於韓網引發討論，紛紛表示非常期待！
MZ世代總統：李泳知
李泳知，2019年參演說唱節目《高等Rapper 3》，最終以冠軍身份出道，是節目有史以來第一位女Rapper冠軍。因為粉絲多是「MZ世代」的年輕人，因此被稱為是「MZ世代總統」。
日前，李泳知獲得了韓國大型音樂平台Melon Music舉辦的MMA頒獎典禮「最佳女子solo歌手獎」，作為rapper的實力再度獲得大獎肯定，許多網友都為她歡呼叫好。
出道後的泳知， 因為無偶包的演出和極強的綜藝感，收穫了許多人的喜愛，她所參演的YouTube綜藝《Biong Biong地球娛樂室》、個人YouTube節目《雖然沒準備什麼菜》，都有著極高的點閱率。
李泳知瘦身飲食&運動計畫1：低碳水、高蛋白質的飲食
泳知的減肥計畫是長期的，包含飲食和運動兩部分。飲食部分，教練建議她挑選低碳水化合物、高蛋白質的食物食用，泳知也實行了好一陣子。
「低碳飲食」主要藉由降低醣類攝取比例，減少葡萄糖和肝醣含量，增加脂肪代謝率，以避免肥胖。「高蛋白飲食」則是用以增肌減脂，以蛋白質作為主要熱量來源的飲食法。
李泳知瘦身飲食&運動計畫2：不斷食，戒掉吃宵夜習慣
教練提到，因為斷食容易給減重者增加心理壓力，加上自己替泳知設計的是長期瘦身計畫，所以她並沒有強迫泳知進行斷食，唯獨要求泳知戒掉宵夜，避免發胖。
教練也表示，因為泳知還年輕，總會有餓的時候，這時她會讓泳知吃一些由「蒟蒻飯」和「低碳水、高蛋白」食材一同製成的低卡路里飯捲充飢，讓她免於飢餓的折磨。
李泳知瘦身飲食&運動計畫3：從鍛鍊體力、了解身體開始
運動部分，因為泳知此前沒有受過健身訓練，因此教練選擇先訓練泳知的體能，也讓她更了解自己的身體。
具體方式是透過「深蹲+弓箭步+棒式」類的運動來鍛鍊體力，並在過程中讓泳知感受身體肌肉的變化，以此作為她0基礎健身的第一步。
李泳知瘦身飲食&運動計畫4：透過高強度有氧訓練肌肉
體力鍛鍊告一段落後，教練讓泳知進行了高強度有氧訓練，也透過皮拉提斯鍛鍊更深層的肌肉。泳知也曾在個人YT頻道公開，自己每次高強度有氧運動都會進行30分鐘左右。
「有氧運動」依靠氧氣代謝燃燒脂肪，需達最大心跳率65%至85%區間、持續至少20分鐘才有效。「皮拉提斯」則是整合有氧、柔軟度及肌肉伸展，幫助身體平衡的運動方式。
⚠️需要注意的是，泳知的運動菜單是在專業教練的帶領下完成的，建議大家實行前事先諮詢專業人士，衡量自身狀況，再考慮是否參考唷！
李泳知瘦身飲食&運動計畫5：每週運動3-5次
教練提到，自己希望泳知培養運動的習慣，因此會特別要求泳知每週運動3-5次，並盡可能維持規律生活習慣。
教練除了分享泳知的飲食和運動計畫，也在採訪中親自示範了她為泳知設計的瘦身運動菜單，接下來就讓我們一起看看泳知的「瘦身運動菜單」吧！
李泳知瘦身運動菜單1：肩推+硬舉+弓箭步
COPYRIGHT: YouTube
PHOTO CREDIT: Allure Korea
動作部分，建議點擊段落結尾的連結觀看影片會更準確喔～
肩推（shoulder press）
硬舉（deadlift）
弓箭步（lunge）
泳知的運動菜單第一組是「肩推+硬舉+弓箭步」的組合動作。
STEP1
雙手拿著啞鈴或水瓶，右腳踩著滑盤或穿襪子。雙手對折，向上肩推，再回正。
COPYRIGHT: YouTube
PHOTO CREDIT: Allure Korea
STEP2
雙手保持伸直向下，以右腿向後的弓箭步姿勢、帶動身體逐漸往下，手保持伸直然後觸地。
⚠️特別注意！這個組合並不是靠著踩滑盤的腳前後移動來帶動，而是訓練屁股的肌肉，因此要避免靠腳發力喔。
COPYRIGHT: YouTube
PHOTO CREDIT: Allure Korea
STEP3
感受到腿部和屁股的肌肉緊繃之後，右膝蓋帶動右腿向前推，再回到原本位置，然後右膝蓋觸地。
STEP4
雙手向上肩推，同時吐氣、帶動身體站起，回到最一開始雙手伸直向上的狀態。
看教練示範影片 >>
李泳知瘦身運動菜單2：芭蕾伸展+芭蕾蹲
COPYRIGHT: YouTube
PHOTO CREDIT: Allure Korea
芭蕾伸展（tendu）
芭蕾蹲（plié）
泳知運動菜單的第二組是近幾年很熱門、由芭蕾衍生的健身運動，是一組「芭蕾伸展+芭蕾蹲」的組合動作。
STEP1
右腳踩滑盤，雙腳跟靠攏、呈外八（芭蕾預備姿勢）。
李泳知瘦身運動菜單2：Tendu伸展+芭蕾蹲
COPYRIGHT: YouTube
PHOTO CREDIT: Allure Korea
STEP2
大腿肌出力，帶動右腳向側邊拉伸，腳尖點地，同時搭配雙手向兩側平移的開合動作，訓練大腿肌肉和核心。
?教練表示，下身訓練對於瘦身而言是很有幫助的，因此她幾乎都是幫泳知設計下身訓練的動作。
COPYRIGHT: YouTube
PHOTO CREDIT: Allure Korea
STEP3
右腳向外拉伸時，雙腳腳尖需向外，帶動膝蓋與髖關節往腳尖方向展開，然後蹲下，同時搭配雙手向外伸直打開。
⚠️身體需要保持骨盆端正，蹲下時深呼吸，起身時吐氣。
看教練示範影片 >>
李泳知瘦身運動菜單3：單腿深蹲
COPYRIGHT: YouTube
PHOTO CREDIT: Allure Korea
單腿深蹲（one leg squat）
泳知運動菜單第三組是「單腿深蹲」。
由於教練著重下身訓練，因此設計了這個可以同時訓練下身前後部分肌肉的「單腿深蹲」動作，用以提臀。
STEP1
右腳踩滑盤，雙手握啞鈴或水瓶。
STEP2
右腳尖點地向前移，深呼吸，同時深蹲。
STEP3
起身，吐氣。
看教練示範影片 >>
李泳知瘦身運動菜單4：rond de jambe
COPYRIGHT: YouTube
PHOTO CREDIT: Allure Korea
rond de jambe
泳知運動菜單的第四組與前面第二組一樣，也是來自芭蕾的動作「rond de jambe」，非常適合搭配音樂，跟著節奏一起做喔～
STEP1
右腳踩著滑盤，雙手拿著啞鈴或水瓶，右腳尖向前點地，右腿也向前伸直。
COPYRIGHT: YouTube
PHOTO CREDIT: Allure Korea
STEP2
右腿向後劃圓，拉伸腿部肌肉線條，同時兩手向後劃圓。
⚠️特別注意！做這組動作時，務必保持腹部肌肉用力！
看教練示範影片 >>
李泳知瘦身運動菜單5：平板撐+膝蓋交叉捲腹
COPYRIGHT: YouTube
PHOTO CREDIT: Allure Korea
平板撐（plank）
膝蓋交叉捲腹（knee crunch）
泳知運動菜單第五組是「平板撐+膝蓋交叉捲腹」的組合動作。
STEP1
右腳踩著滑盤，身體呈平板撐姿勢。
COPYRIGHT: YouTube
PHOTO CREDIT: Allure Korea
STEP2
右膝蓋帶動右腿向左交叉，然後回正。
⚠️注意！腰和屁股都不可過低、過高，應維持水平狀態。
COPYRIGHT: YouTube
PHOTO CREDIT: Allure Korea
STEP3
先呈棒式，然後左、右腿交疊，腹部用力推動雙腿前移，再回正。
看教練示範影片 >>
李泳知瘦身運動菜單6：倒V核心運動
COPYRIGHT: YouTube
PHOTO CREDIT: Allure Korea
倒V核心運動（pike）
泳知運動菜單最後一組，是延續上一組的雙腿交疊動作，接續做的「倒V核心運動」。
STEP1
維持上一組雙腿交疊棒式狀態。
COPYRIGHT: YouTube
PHOTO CREDIT: Allure Korea
STEP2
核心發力，帶動兩腿向前、臀部向上，然後慢慢回正。
?這組動作做起來雖然累，但可以讓腹部更加緊實喔～
看教練示範影片 >>
李泳知運動菜單YouTube影片出處
＊本文由 Women'sHealth Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載
其他人也在看
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 5 小時前 ・ 3
中共不准跨年活動！上海人不死心「聚集倒數54321」 下秒全場尷尬了
雖然跨年活動已經結束，許多台灣人都還在回味跨年夜，無論是全台各地絢爛的煙火，或是討論度最高的台東跨年演唱會，都仍持續引發熱議，然而今年中國有多個城市卻取消跨年活動，包含南京、杭州、上海等大城市，商圈並沒有任何慶祝活動，網路上一段上海外灘跨年倒數的影片曝光，民眾聚集倒數「54321」下秒卻一陣尷尬。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 512
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 563
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 16
羽絨外套裡「這樣穿」才最保暖！專家實測證實 一票人驚：一直都穿錯
天氣一冷，許多人穿上羽絨外套時，會直覺在裡面加一件厚毛衣，認為「穿越厚越保暖」。不過，古賀由紀夫（東京服飾専門学校）分享實測結果卻顯示，羽絨外套裡面穿得太厚，反而可能沒那麼暖。 薄襯衫 vs 厚毛衣，誰比較暖？ 在室溫僅10℃的環境中，研究人員讓受試者分別在羽絨外套內，穿上「薄襯衫」與「厚毛衣」，維持 30 分鐘後，再用熱成像儀觀察體表溫度變化。結果發現：外面同樣是羽絨外套，裡面穿薄襯衫的人，身體溫度反而更高。即使更換不同受試者，結果依然一致。 為什麼「穿薄」反而比較保暖？ 關鍵在於羽絨外套真正的保暖原理。羽絨外套並不是靠「衣服本身發熱」，而是利用羽毛結構形成大量的空氣層。這些空氣層會被身體散發的熱能加溫，並被包覆在外套中，達到保溫效果。 當內搭過於厚重時，體溫反而不容易傳導到羽絨形成的空氣層，使羽絨升溫效率下降；相反地，薄且貼身的內搭，能讓體溫更直接傳遞到羽絨，空氣層更快被加熱，整體保暖效果自然更好。 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·發熱衣穿多久該汰換？專家解答「關鍵時機」 這1點也會影響保暖度 ·90%的人都圍錯！專家實測證實「圍巾這1種圍法」常春月刊 ・ 11 小時前 ・ 3
現在還不是最冷！兩波強勁冷氣團先後襲台 「這些地方」恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導全台冷颼颼！許多民眾今（2）早出門上班課，可能都會察覺環境明顯低溫，但氣象署預報員葉致均稍早表示，降溫趨勢仍在持續，預計今天晚上到明天清晨，才是此波冷氣團最強時間點；這段期間，台南以北、宜蘭、花東縱谷、高屏近山區、金門馬祖等外島，都可能陸續出現10度以下低溫。他也指，今天北部地區、宜蘭普遍落在12至13度、其他地區高溫也不超過20度，算是相當寒冷；但如上所述，下半天仍會繼續轉冷。民視 ・ 10 小時前 ・ 8
白委繼續留立法院？民眾黨「2年條款」將屆滿 柯文哲親自表態了
即時中心／黃于庭報導行政院通過《人工生殖法》將代理孕母脫鉤，為了協助民眾黨立委陳昭姿力推代孕入法，前黨魁柯文哲今（2）日前往立法院拜會藍綠立委。不過外界相當關心，民眾黨「2年條款」將於本（1）月底屆滿，若該法案未順利通過，會如期卸任還是繼續留任？對此，柯文哲也親自做出回應。民視 ・ 10 小時前 ・ 42
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 124
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 7 小時前 ・ 496
台東跨年封神！拿3500萬標案「張惠妹的他」說話了 醫轟青鳥：憑什麼羞辱天后
2026全台跨年晚會大車拚，台東《東！帶我走》在沒有主持人、沒有冗長的長官致詞及廣告，全由大咖歌星串場演唱，演出幾乎零冷場，被網友一致封為全台最強跨年晚會，當天直播在線人數甚至突破20萬人次。台東跨年晚會封神後，拿下3500萬的標案，但資本額僅20萬的公司也引發討論，而拿下標案「野聲音娛樂」幕後老闆正式這場精彩晚會幕後最大的推手，天后張惠妹。 台東跨年晚......風傳媒 ・ 7 小時前 ・ 74
還會更冷！氣象署揭全台最低溫在「這2地」 明日恐怕只剩10度
即時中心／廖予瑄、陳治甬報導全台冷颼颼！中央氣象署上午表示，受到強烈大陸冷氣團影響，時間越晚氣溫恐怕會越低。氣象署預報員林定宜指出，今（2）日下半天時，基隆北海岸及大台北山區有些降雨，但從晚間到明（3）日，天氣將轉乾。氣溫方面，明日清晨中部以北、東北部會下滑到10度左右，南部12度，花東地區13、14度，中南部地區的日夜溫差大；另外，高雄以北、宜蘭、花蓮附近恐怕會出現黃燈以上的低溫燈號，民眾務必特別注意。民視 ・ 4 小時前 ・ 1
停砍公教年金戰鼓響？嘆退休族迎「沉痛存款簿」 反年改大將拋反制第一招
立法院2025年朝野衝突不斷，其中針對軍公教年金改革上路多年，行政院趕在跨年前，針對攸關停砍公教年金、且已在立法院三讀通過的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，赴憲法法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分，爭議恐在新年持續延燒。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（2）日在臉書感嘆，2026年元旦新年的第一道曙光，......風傳媒 ・ 3 小時前 ・ 59
《中華一番》主角掛了連作者都沒料到？坦言曾向AI問「怎麼辦」，網友狂出復活梗
誕生出不少迷因的動漫作品《中華一番！》（中華小廚師、小當家）作者小川悅司在 12 月 31 日回顧了 2025 年的狀況，除了向讀者們送上新年祝福之外，也表示「在連載開始滿 30 週年的 2025 年，沒想到主角竟然會死亡」，甚至透露自己跑去問了 AI 接下來的劇情該怎麼走，不過他本人並不太滿意，最後則是打算用別的方式繼續推進故事。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 8 小時前 ・ 4
將「隱形戰機」打回原形！ 美批准對台軍售102億合約
美國國防部當地時間12月31日正式公告，軍工巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，將為台灣空軍生產55具「軍團莢艙」（Legion Pod）紅外線搜索追蹤系統，合約上限金額達3億2850萬美元（約新台幣102.8億元），以滿足台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 146
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 189
台東跨年獲好評網求重播！縣長饒慶鈴回應
2025全台各地舉辦跨年晚會，一起迎接2026新的一年；其中台東場的卡司強大，總導演天后張惠妹攜手A-Lin嗨翻現場，許多網友事後才知台東跨年如此精采，希望能重新上架影片，但縣長饒慶鈴和主辦單位皆表示，受限於版權，僅有直播當下可看。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 3
賴清德元旦大發飆 怒嗆彈劾浪費時間
國民黨團、民眾黨團日前在立法院提案彈劾總統賴清德，並邀請總統1月21至立法院說明。對此，賴清德今（1日）怒嗆，他上任總統後不貪不取，沒有任何違法，這時候立法院在野黨不審預算而提出彈劾目的何在？他還強調「你（在野黨）明知道你沒有三分之二的多數你還要提案，浪費時間」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1046
203萬人開心！0050配息調升至1元 1/22除息
203萬人注意！元大台灣50（0050)今（2）日公布配息，每受益權單位擬配發1元，以收盤價66.95元換算，單季配息率為1.49%。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 11
台版「戰斧」現身！雄二E巡弋飛彈罕曝光 國際智庫：老共根本不敢打
中共日前結束圍台軍演，兩岸軍事對峙態勢轉向檯面下的戰力博弈。三立政論《新台派上線》揭露，國軍近日疑似「半刻意」釋出多組海鋒大隊武器畫面，其中最引發外國軍事迷與智庫關注的，便是號稱能打到北京、射程達1000公里的神祕武器「雄二E」巡弋飛彈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 243
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 12