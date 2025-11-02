即將移民美國與丈夫團聚 富家千金參加酒吧「飲酒挑戰」爆吐昏厥最終喪命

哥倫比亞一名出身富貴家庭、正在攻讀大學學位、且即將跟隨丈夫移居北美的富家千金，在一場友人的慶生會上因為參加了酒吧炒熱氣氛的飲酒挑戰活動，最終不幸喪命。（示意圖／翻攝pixabay）





近日，南美洲國家哥倫比亞發生一起飲酒過度的酒精中毒悲劇。一名出身富貴家庭、正在攻讀大學學位、且即將跟隨丈夫移居北美的富家千金，在一場友人的慶生會上，因為參加了酒吧炒熱氣氛的飲酒挑戰活動，最終因爆兔暈厥停止呼吸17分鐘而腦死，家屬最終含淚決定放棄治療。這起事件震驚當地社會，當地有關部門則宣布對酒吧進行嚴格稽查與教育，希望確保不會再有類似事件發生。

綜合當地媒體報導，這起事件發生在哥倫比亞西部城市卡利（Cali）。年輕的瑪利亞‧何塞‧阿迪拉（María José Ardila）本來應該要在10月28日迎接她的23歲生日。然而她卻在10月25日的周末夜接到邀請，出門參加另位好友的慶生會，眾人先是在餐廳用餐後，隨即前往當地知名的熱門迪斯科酒吧「Sagsa Bar」續攤，未料這也成為她人生的最後一晚。

當晚，酒吧內正舉辦飲酒挑戰活動，參賽者通過8輪快速喝下各種烈酒的考驗後，就可贏得最高200萬哥倫比亞比索（約新台幣1.6萬元）的獎金。根據目擊者證詞及現場影片指出，瑪利亞輕鬆完成前面5關，但在進入最後一關時已近凌晨。她趁著興頭打算用吸管一口氣喝掉8杯不同的烈酒，卻在喝完第三杯時抱怨「這一杯的味道好噁心」，隨即癱軟倒地，開始抽搐、嘔吐，並因為吸入自身的嘔吐物而無法呼吸。

由於酒吧並未提供即時急救或為活動配有救護車，朋友們只能打電話叫來一位營業司機開車，用計程車將她送往附近醫療中心。途中，瑪利亞心跳已經停止，並且持續至少17分鐘沒有呼吸。

抵達醫院時，瑪利亞已呈現心肺衰竭狀態，醫護人員緊急對她施以3次心肺復甦及插管治療，又將她轉入加護病房治療。然而，嚴重酒精中毒及缺氧在她身上造成了無法逆轉的腦死亡，經過近3天煎熬，家人在10月30日做出決定，替她拔除維生儀器。

據了解，瑪利亞的父親安德烈斯‧阿迪拉（Andrés Ardila）擁有一間香料調味品公司，她本人則正在當地的聖布埃納文圖拉大學（Universidad de San Buenaventura）攻讀農業工業工程學位，就學期間也同時在父親的公司任職。瑪利亞已婚，丈夫長期住在美國，2人之間有一個僅10個月大的兒子。她正計畫帶著兒子跟隨丈夫移居美國，一同追求更好的生活，誰知卻在幸福來臨前就撒手人寰，令家人們悲痛欲絕。

本該有大好人生，卻在本次事件中不幸喪生的瑪利亞。（圖／翻攝X／ColombiaOscura）

事件曝光後，涉事酒吧透過社群媒體發聲明：「我們對10月25日發生的事件深感遺憾，向家屬致以最誠摯的慰問，並願全力配合當局調查。」但家屬仍嚴厲批評酒吧缺乏急救設施與準備，甚至在事件後仍繼續推廣類似挑戰。家屬正計劃對酒吧提起訴訟，指控酒吧過失致死，並要求經營團隊承擔刑事責任。

針對這起事件，卡利市衛生局局長赫曼‧埃斯科巴（Germán Escobar）在受訪時指出，市府團隊將對商業場所及酒類銷售站點展開全面稽查，強化酒精銷售與消費的安全保障，並承諾對酒吧進行突擊稽查，並提供緊急處理酒精過量培訓課程，以提升娛樂場所的安全意識。

