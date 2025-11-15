即時中心／林耿郁報導

要變天了！今（16）天迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北平地、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴。

氣溫方面，氣象署預報，今天西半部高溫約27至30度，東半部則為25至27度，各地低溫普遍為19至22度，早晚感受較涼。

離島天氣：澎湖晴時多雲，22至24度；金門晴時多雲，19至25度；馬祖多雲時晴，18至22度。

廣告 廣告

風力方面，桃園、苗栗至彰化沿海空曠地區、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖易有平均風6級以上、陣風8級以上強風，海邊活動請多加留意。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南零星地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

原文出處：快新聞／即將變天！今東北風水氣增加 中南部空品恐亮橘燈

更多民視新聞報導

把握好天氣！氣象署曝「這天」轉涼 下週低溫恐跌破12度

清晨低溫16.7度！下週1地區剩13度直逼「大陸冷氣團」

冷空氣襲台！台灣卻「只達冷氣團邊緣」鄭明典揭1原因

