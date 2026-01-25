即將返陸！上野動物園雙胞胎貓熊最後參觀日 4千人湧入不捨道別
日本東京上野動物園兩隻由中方租借的貓熊「曉曉」和「蕾蕾」27日將啟程回到中國大陸， 25日是最後公開展示日，大批粉絲湧入上野動物園，依依不捨地與牠們告別。
「曉曉」和「蕾蕾」出生於2021年，是上野動物園首對雙胞胎大熊貓。由於牠們將在27日經成田機場返回大陸，25日是最後一天對外開放。什麼都不知道的兩隻貓熊仍像往常一般活動，「曉曉」仍舊精力充沛地四處走動，而「蕾蕾」則安靜地啃著竹子。
25日當天只有大約4400人能夠入園，每人只有兩分鐘的時間可以參觀，將牠們最後的時光珍藏在記憶中。
民眾表示，「很高興能見到牠們，但同時也有些傷感，因為這是最後一次了。」「看到兩隻熊貓吃東西真是太可愛了。我關注貓熊很久了，牠們給我帶來了很多快樂，真的非常感激。」
據悉「曉曉」和「蕾蕾」將在27日離開上野動物園，在抵達四川的繁殖基地後，將在那裡接受隔離檢疫，之後才會對外展出。
延伸閱讀
川普支持度下滑平第二任期最低點 5成8民眾認為ICE執法過當
明尼阿波利斯陷動盪！川普與市長通話後態度軟化 局勢現轉機
川普大幅提高南韓關稅 翁履中分析：給所有盟友傳遞強烈訊號
其他人也在看
日本大貓熊最後參觀日 數千粉絲湧入上野動物園送別
旅居日本上野動物園的大貓熊「曉曉」與「蕾蕾」即將在本月27日返回中國，今天(25日)是最後一個參觀日，4千多位幸運的粉絲湧入園區向牠們告別，而這也將是日本自1972年日中邦交正常化以來，國內首度出現無貓熊的情況。 綜合路透社與日本放送協會(NHK)報導，現年4歲的雙胞胎大貓熊曉曉與蕾蕾，預計將在27日正式啟程前往中國，今天是最後一個參觀日，牠們悠悠哉哉地一會兒啃食竹子，一會兒四處走動探索，顯得跟平常沒什麼兩樣。 今天的參觀資格採事前抽籤制，中籤率僅24.6分之一。4400位幸運的遊客每人只有短短1分鐘的時間可以觀看貓熊，大家紛紛舉起手機和相機，捕捉這對可愛雙胞胎的最後身影，留下珍貴的回憶。 一位住在東京都內的50多歲女性感性地表示：「能看到牠們吃東西的樣子真的好可愛。一直以來我看著貓熊成長，牠們給了我很多幸福，內心充滿了感謝。」 另一位帶著2歲女兒從千葉縣趕來的母親則說：「很高興能在最後時刻讓女兒親眼見到牠們。希望未來還有機會能有貓熊再來到日本。」 曉曉與蕾蕾是日本向中國借養的貓熊，隨著租約到期，牠們早已預定返回中國。在日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事論」、引發北京強烈不滿的背中央廣播電台 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「想跟牠們呼吸一樣空氣」日本大貓熊最後亮相日4400人告別 預約失敗的也去
日本東京上野動物園出生的大貓熊「曉曉」和「蕾蕾」，今天（1/25）是最後亮相日，待牠們週二（1/27）啟程返中國，日本將自1972年以來首度進入「貓熊清零」狀態。數千日本民眾今湧入動物園與曉曉、蕾蕾道別，民眾川上女士說她沒抽到籤，無法入內當面道別卻依然入園：「我想跟牠們呼吸一樣的空氣。」太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
入冬數波冷氣團來襲「仍有員工沒禦寒外套可穿」 台鐵說話了
台鐵為統一服儀標準會為員工採購制服，但今年入冬後已有數波冷氣團緊接而來，卻有部分員工仍未領到禦寒外套，憂心穿其他外套執勤...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
熊貓月底返中 上野動物園湧現人潮
東京上野動物園的雙胞胎大熊貓曉曉與蕾蕾將於27日返回中國，這將是日本自1972年來首次沒有熊貓，促使成千上萬的日本民眾參加門票抽籤，和大熊貓道別，即便沒有抽中門票的民眾也在25日最後參觀日湧進動物園。日本首相高市早苗的台灣有事談話，引爆中日關係緊張。中時財經即時 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
數量歸零 日本大貓熊將返陸 粉絲送別
本報綜合外電報導 旅居東京上野動物園的大貓熊「曉曉」和「蕾蕾」將於二十七日離開動物園…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
名家論壇》沈怡昕／橫衝直闖：紐約直直撞
[NOWnews今日新聞]《橫衝直闖》（MartySupreme）由美國導演賈許沙夫戴（JoshSafdie）執導，本片由好萊塢當紅小生提摩西夏勒梅（TimothéeChalamet）、葛妮絲派特洛（...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
旅日再出事！熊本失聯未平、新潟再傳台人受困 遊客滑雪場迷路
即時中心／温芸萱報導繼熊本阿蘇火山直升機事故造成2名台灣旅客失聯後，新潟縣再傳台灣遊客受困消息。昨（25）日一行6人、由台灣與中國遊客組成的滑雪團，在南魚沼市六日町八海山滑雪場進行單板滑雪時，不慎偏離雪道而迷路。警方今（26）日上午出動約10人展開搜救，目前仍未接觸到受困者，但已透過手機保持聯繫，確認全員無傷，待天候好轉後將出動直升機加速救援。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
產後憂鬱女失蹤10年⋯竟成白骨陳屍山區！資深警靠「一件外套」破懸案
2015年12月時，台中一名29歲邱女因不明原因騎車離家，與家人不告而別後從此失聯。近期有民眾在太平區頭汴山的竹筍園中驚見頭顱，嚇得緊急報警，有名資深的張姓員警到場處理，在現場尋獲遺落的外套、機車，讓他想起10年前一起離奇失蹤懸案，並順利找尋到死者家屬。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 發表留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 發表留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董志成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董志成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
歌王戀情最新動態！認愛後首度被捕獲 野生林俊傑與小20歲女友七七「私下約會畫面曝光」
金曲歌王JJ林俊傑去年（2025）年底突公開感情狀態，帶著年僅24歲的廣東網紅女友「七七」出席媽媽70歲壽宴，這也是林俊傑出道以來首度認愛，消息曝光後迅速引發外界關注。近日，兩人再度被網友巧遇於新加坡電影院約會，成為公開戀情後首度被拍到的私下合體畫面。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 發表留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發表留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 58 分鐘前 ・ 發表留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
《台北股市》金融股配息預測 玉山、中信、元大誰最香？(2-1)
【時報-台北電】2025年金融股賺到史上第3高，配息會變大包嗎？價值投資達人股海老牛分析，玉山金、中信金都是獲利新高，玉山金因併三商壽，可能不會配股，預估配息率最高5.2%；中信金「敢賺也敢給」，股利有可能創新高，保守估至少5%；元大金受惠台股3萬點，成交量衝至8千億，還有ETF管理費等，配息+配股還原殖利率高達6.5%。 股海老牛在YT影片表示，想要在股市裡「穩穩賺」，最重要的就是看懂公司賺多少錢，然後推算老闆願不願意分給你？很多金控在2025年都賺得盆滿缽滿，身為股東要求多一點點股利，也是合情合理的吧？ 金融股看股利，最核心兩件事：第一，去年賺多少(EPS)；第二，公司願意配多少(配發率)。你把這兩個抓住，很多行情就不會被牽著鼻子走。但每家狀況不一樣，有的要存糧過冬，有的要拿去併購，老牛就用數據，帶你一檔一檔算清楚。 首先攤開2025年成績單，全體金控賺了5,567億元，雖然跟2024年比起來稍微退步了6.89%，但依然拿下了「史上第3高」的榮耀！(計入新光金的虧損) 金融股的基本盤還是非常穩健的，魔鬼藏在細節裡，這次榜單出現了明顯的「強弱分化」，像是富邦金、國泰金這些壽險型老大哥時報資訊 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言