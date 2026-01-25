即將返陸！上野動物園雙胞胎貓熊最後參觀日 4千人湧入不捨道別

日本東京上野動物園兩隻由中方租借的貓熊「曉曉」和「蕾蕾」27日將啟程回到中國大陸， 25日是最後公開展示日，大批粉絲湧入上野動物園，依依不捨地與牠們告別。

日本民眾湧入上野動物園，與即將回大陸的貓熊道別。（圖／NNN）

「曉曉」和「蕾蕾」出生於2021年，是上野動物園首對雙胞胎大熊貓。由於牠們將在27日經成田機場返回大陸，25日是最後一天對外開放。什麼都不知道的兩隻貓熊仍像往常一般活動，「曉曉」仍舊精力充沛地四處走動，而「蕾蕾」則安靜地啃著竹子。

25日當天只有大約4400人能夠入園，每人只有兩分鐘的時間可以參觀，將牠們最後的時光珍藏在記憶中。

民眾表示，「很高興能見到牠們，但同時也有些傷感，因為這是最後一次了。」「看到兩隻熊貓吃東西真是太可愛了。我關注貓熊很久了，牠們給我帶來了很多快樂，真的非常感激。」

據悉「曉曉」和「蕾蕾」將在27日離開上野動物園，在抵達四川的繁殖基地後，將在那裡接受隔離檢疫，之後才會對外展出。

