即將進入汛期 高雄完成防汛整備搭配智慧監測

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）即將進入汛期，高雄市水利局今天表示，市府已完成汛期前全市防汛整備工作，並搭配橫向協調及智慧水利監測及時回報，全面提升防洪能力，確保市民生命財產安全。

高雄市水利局今天新聞稿指出，高雄市今年已完成全市1806處水利建造物檢查，涵蓋區域排水、抽水站、水門及滯洪池等設施，所有需立即改善案件均已完成修復，確保防汛設施運作正常。

同時，市府也持續辦理排水系統清疏，截至目前已完成區域排水、中小排水及雨水下水道之易淤積段逾4萬5000公尺清疏作業，以提升排洪效率。

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在防汛量能方面，全市99處截流抽水站、148部移動式抽水機及26座滯洪池均已完成整備並測試運作正常，並備妥沙包、防汛擋板等應變資源，搭配設備操作人員隨時待命。

此外，透過智慧水利監測系統即時監看雨量、河川、區域排水、雨水下水道水位及滯洪池滯洪率等資訊，結合低窪地區淹水感知通報機制，可即時掌握水情變化迅速應變。

水利局強調，汛期將至，呼籲市民留意天氣資訊、提前做好防汛準備，防汛團隊將持續加強巡檢與監測作業，共同降低強降雨淹水風險。（編輯：林恕暉）1150415