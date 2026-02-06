即將「功成身退」？李四川完成輝達議價 被問請辭一事這麼說

李四川(中)進行輝達議價說明記者會。(記者甘孟霖攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市副市長李四川被視為是國民黨參選新北市長最強人選，不過相較民進黨、民眾黨都已定於一尊，仍未起步的李四川也讓許多基層感到擔憂。對於何時要請辭，李四川今(6日)回應，把輝達簽約完成後，會再向各位報告。

李四川雖然最被看好，但國民黨遲未確定人選，新北市副市長劉和然也仍積極表態爭取，相較其他陣營已經起跑，也引發藍營基層擔憂。

李四川在台北市目前肩負重任，輝達台灣總部進駐北投士林科技園區，就差最後一步即將簽約，李四川今召開北市府與輝達完成議價記者會說明。媒體也關注，李四川完成簽約後，是否「功成身退」請辭？李四川說，今天把輝達的部分完成後，之後的狀況，會再向各位做報告。

