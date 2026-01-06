即日起快閃誠品南西！雪系町生ドーナツ用高彩度甜點語彙，讓草莓季甜點在雪景中盛開

▲雪系町生ドーナツ 草莓季全系列口味

【記者 沁諠／台北 報導】冬季最令人期待的生甜甜圈草莓季正式展開！雪系町生ドーナツ 即日起於誠品生活南西 1F 廣場展開期間限定快閃，活動至 1 月 31 日止。本次 2026 草莓季以「花・光・夢」為創作主軸，以「極致的粉、溫暖的黃、深邃的紫」作為本季草莓甜點的色彩設定，分別象徵冬日裡的盛放、暖意與守護。將甜點化作承載情緒的畫布，為城市冬日注入強烈卻溫柔的視覺記憶。

為回饋快閃期間到訪的甜點迷，現場同步推出限定活動：任選 5 入盒裝即可抽「花見莓好御神籤」，試試冬日好運氣；追蹤官方 IG 並完成門市打卡任務，還可享現場折抵優惠，讓甜點、視覺與驚喜一次到位，限定活動錯過不再！

選擇障礙的話題首選！全台首創多重口感結合生甜甜圈—「雪藏草莓大福」口味

以「整顆生甜甜圈包進麻糬裡」的獨家創意震撼快閃，雪藏草莓大福一推出便成為本季話題焦點。在象徵夢境與深邃優雅的紫色調性映襯下，麻糬皮的潔白與通透被高對比色彩突顯，宛如夜色中靜靜盛放的花朵，帶來一種安靜卻強烈的視覺張力。

入口瞬間，Q 彈麻糬與鬆軟生甜甜圈交織出雙重柔軟口感，隨後是溫潤香草卡士達緊密包裹的新鮮草莓果肉，酸甜平衡恰到好處，層次由外而內完美融合 Q、鬆、滑、脆 四重享受，讓每一次咬下都是驚喜堆疊，絕對是選擇障礙族群的最佳解答！

即將洗版社群的夢幻逸品「優格草莓」口味

主打極致粉紅絲絨，以霧面粉紅粉末與華麗色彩勾勒華麗視覺，優格草莓口味外層360 度裹滿霧面莓果粉，視覺如初雪般細緻柔和，鬆軟的生甜甜圈在口中化開後，莓果優格的清新酸甜隨即綻放，內藏整顆飽滿草莓，頂端再鑲嵌完整草莓，從 Q 彈、鬆軟到滑順、多汁，層層推進，甜點層次一目了然之外，同時成為社群打卡必收的粉紅主角，被譽為「相機先食的繽紛花朵」。

瑪斯卡彭乳香交織夢幻雪中花園「粉雪草莓」口味

為重視味覺層次的老饕與甜點控而生，粉雪草莓以象徵溫暖與生命力的黃色光影為靈感，宛如冬日暖陽灑落雪地，帶來明亮而愉悅的甜點印象。輕盈綿密的生甜甜圈上方，堆疊特製瑪斯卡彭草莓鮮奶油，乳香濃郁卻不膩口，呈現溫潤而不張揚的甜點氣質。

甜甜圈內層再抹上細緻草莓鮮奶油，最上方鋪滿嚴選新鮮草莓切片，粉嫩與鮮紅交織出日式雪中花園般的視覺饗宴。生乳香細緻、口感如雲朵般綿密堆疊，是能溫柔驅散冬日寒意的一抹「光之滋味」。

▲▼雪系町生ドーナツ誠品南西快閃店

期間限定快閃！獨家技術成就「生」的極致風味

回歸品牌初衷，雪系町生ドーナツ 以嚴謹的手作工藝，持續探索「生甜甜圈」的極致可能。「生」源於日文語境中對甜點質地的最高追求，意指新鮮、濕潤、蓬鬆、入口即化，也體現了在製作生甜甜圈時所堅守的職人精神。

為了實現難以複製的「生感」，雪系町生ドーナツ在製程上建立高度技術壁壘，從麵體含水比例、發酵節奏、油溫控制到內餡包覆結構，每一個細節都只為保留甜甜圈最柔軟、最溫潤的狀態。這份對食材原味與口感的堅持，正是品牌一路以來堅守的製程哲學。

本次期間限定快閃，雪系町ドーナツ以「春冬兩季」為概念，在不同場域中呈現截然不同的季節風景。北車店以春天花季為靈感，將花意盛放的輕盈感，轉化為生甜甜圈的柔軟層次；誠品南西快閃則以冬日雪景為主題，將這份難以複製的「生感技術」融入潔白而靜謐的雪景空間之中。

在誠品南西，彷彿走進被白雪包圍的雪系町小鎮，甜甜圈的細緻質地與溫潤內餡在純白場域中被放大感受，於寒冷季節裡，咬下一口即化的溫暖，成為最柔軟的冬日慰藉。

從春季花意到冬日雪景，雪系町ドーナツ以不同季節意境詮釋「生甜甜圈」的多重樣貌，邀請甜點控把握限定快閃時刻，走進誠品南西，感受屬於冬季的甜點風景。照片業者提供）

活動資訊

1、凡任選 5 入盒裝（口味不限） ， 即可參加『花見莓好御神籤』 抽獎乙次。 試手氣、 抽好運， 現場立享驚喜優惠！（該活動只限南西誠品門市，至1/31止)

2、只要追蹤雪系町ig帳號， 並可於門市櫃位打卡牆拍照， 上傳 IG發限動且 Tag 官方帳號，結帳時出示給店員看即可折抵30元（消費需滿200元），每個帳號限折乙次。（該活動兩門市皆至1/31， 兌換期限可至2/28，詳細資訊請以門市現場公布為準）

快閃店資訊

品牌名稱｜雪系町 ⽣ドーナツ

地點｜台北市中⼭區南京西路 14 號（誠品⽣活南西 1F 廣場）

活動期間｜1月3日（六）～1月31日（六）

營業時間｜週一至週四 11:00－22:00、週五至週日 11:00－22:30