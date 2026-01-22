即時守護職災勞工 事故發生即啟動專人協助

嘉義縣政府。(圖取自google地圖)





為即時守護職災勞工權益，嘉義縣政府勞工暨青年發展處配置「職災專服員」，透過事故通報機制，在職災發生第一時間即啟動關懷與協助，提供職災勞工及其家屬更即時、更到位的全程服務。

從事營造工作的林先生（化名）於工地發生墜落事故，造成下肢癱瘓，需長期治療與復健。事故發生後，經勞檢通報後即啟動職災專服流程，專服員第一時間聯繫並前往關懷訪視，協助說明職災勞保給付、醫療補助及相關申請事項，並依其身體狀況，協調後續復健評估；林先生表示，在最徬徨無助的時候，有專服員主動協助，讓他能安心治療，也對未來重拾信心。

廣告 廣告

勞青處說明，職災專服員服務內容涵蓋事故初期關懷、權益諮詢、給付申請協助、醫療與復健資源連結、心理支持及復工或轉銜就業服務，透過跨單位合作，提供一站式支持，減輕勞工奔波負擔。

勞青處長陳奕翰強調，職災專服員的核心精神，是「不讓勞工自己面對」。自事故發生的那一刻起，就有專業的力量站在勞工身邊，幫助他們了解可以做的事情，以及接下來的步驟，讓制度真正成為勞工的後盾，而非壓力。

未來勞青處將持續精進職災專服制度，強化通報即時性與服務深度，讓每一位職災勞工在最需要的時刻，都能獲得即時且實際的協助，共同打造更安全、友善的勞動環境；如有相關問題，可洽諮詢專線:05-3620123轉8052、8049。



更多新聞推薦

● 嘉義市1/24、25普發6千 黃敏惠點交15.8億現鈔