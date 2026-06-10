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即時影音代理人技術升溫，Napster推出NV2搶攻企業級多模態影片應用市場

【記者蔡富丞/柯妮妮 綜合報導】生成式AI發展焦點正從文字與圖片逐漸轉向即時影音互動。美國AI新創公司Napster近日正式發布新一代即時對話影片模型「NV2（Napster Video Model 2）」，主打可提供Full HD、每秒30幀的即時影片生成能力，並透過旗下Omniagent API平台開放企業使用，瞄準客服、數位員工與虛擬助理等商業應用場景。

即時影音代理人技術升溫，Napster推出NV2搶攻企業級多模態影片應用市場

與過去需要耗費大量運算資源的影片生成模型不同，Napster強調，NV2在成本效益上較目前市場主流方案降低約20倍，使得企業能夠更容易導入具備視訊互動能力的AI代理人（AI Agent）。這也代表生成式AI產業正從「內容創作工具」進一步邁向「數位勞動力平台」的新階段。

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從產業角度來看，近年大型科技公司積極發展AI Agent生態系，包括微軟、Google以及OpenAI皆投入相關布局。然而，多數解決方案仍以文字或語音互動為主。Napster此次將即時影音能力結合代理人平台，則試圖讓AI能夠模擬真人客服、銷售代表甚至教育培訓人員，提升使用者互動體驗。

對企業而言，即時影音AI的商業價值並非取代真人，而是擴大服務規模與降低營運成本。例如跨國企業可透過數位員工提供24小時多語系支援，媒體公司也能運用虛擬主持人快速產製影音內容。隨著運算成本持續下降，具備視覺理解與影片生成能力的AI平台，未來可望成為企業數位轉型的重要基礎設施。

從台灣市場觀察，金融、電商與媒體產業近年積極導入生成式AI，未來若即時影音代理人成本進一步下降，也可能加速企業採用相關平台。市場分析認為，2026年將成為多模態AI Agent正式商業化的重要轉折點，而平台整合能力與企業應用深度，將決定業者能否在新一波競爭中脫穎而出。