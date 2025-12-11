即時情資交流 共同打擊跨境犯罪 支持臺灣參與 國際刑警組織 完善全球治安防護網

1765450357818

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】國際刑警組織成立於1923年，是僅次於聯合國第二大的國際組織，也是至關重要的國際執法合作平臺。然而，臺灣卻因政治因素被排除在國際刑警組織之外逾40年，即使擁有關鍵偵辦技術與執法經驗，仍因無法使用該組織資料庫及參與相關活動與他國分享，致使跨境罪犯有恃無恐，進一步擴大其犯罪活動的範圍，這不僅影響到臺灣自身的治安防護，也對全球安全網絡構成潛在的威脅。

國際刑警組織持續基於政治考量排除臺灣，誆稱臺灣是中國的一部分，然而中華民國臺灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這不僅是臺海客觀現狀，也是國際社會公認的事實，國際刑警組織此舉不僅違反其憲章第三條有關嚴禁該組織採取政治作為的規定，更嚴重損害其確保及增進全球警察機關合作打擊犯罪的宗旨。

廣告 廣告

近幾年跨境詐欺集團轉往東南亞地區發展，以致來自世界各國數以萬計民眾遭以旅遊或工作名義騙赴前開地區，被迫從事詐騙活動，亦甚有遭受性剝削或遭器官販賣案例發生，國際刑警組織於今（2025）年6月30日發布「犯罪趨勢更新：人口販運驅動的詐騙機房」報告提出示警即為明證。臺灣警方在打擊與防範跨境詐欺犯罪方面均有相關經驗與能力，惟因政治爭議影響，未能參與多國聯合打擊行動，亦無法即時交換必要情資，實為一大憾事。

2024年，臺灣偵破重大兒少性剝削影音平臺──「創意私房」案。該平臺不僅涉及散布未成年兒少性影像、偷拍影片等犯罪，並以虛擬貨幣收費方式規避查緝，背後主使亦與中國相關。國際刑警組織長期致力透過全球合作，識別與拯救遭受性剝削兒童、阻斷非法影像傳播，並防止性犯罪者藉由跨境旅行逃避追訴持續海外犯案。「創意私房」案件中所涉及加密通訊、匿名網路、虛擬貨幣洗錢、跨境操控等特徵，正是國際社會當前面對兒少性犯罪之共同挑戰。該案不僅展現臺灣在數位性犯罪查緝之高度決心與執行能力，也突顯臺灣積極與國際合作，體現守護兒少、打擊跨境網路性犯罪之責任與行動力。

臺灣港口、航空及銀行系統為跨國犯罪熱點，排除臺灣將造成全球執法網絡斷層，影響印太地區安全。而臺灣在社群媒體假帳號追蹤、暗網監控、App逆向工程、區塊鏈追蹤的技術能力，已被歐美多次評為「亞洲第一」，臺灣的執法專業能力可強化全球即時情報交換，填補跨國犯罪防線缺口。

無論是打擊犯罪、維護社會治安，抑或是進行國際合作等方面，臺灣的執法單位都展現出高度的專業性和效率。臺灣政府打擊電信詐欺、毒品販運等跨境犯罪不遺餘力，面對跨國界的犯罪威脅，臺灣絕不退讓，全力究辦各類跨境犯罪案件，並願與世界各國聯手，齊心守護各國民眾的人身及財產安全。

For a Safer World, Chip in with Taiwan!

臺灣一起拚，世界更安全！