即時情資交流 共同打擊跨境犯罪

國際刑警組織（INTERPOL）成立於1923年，是全球僅次於聯合國的第二大國際組織，現有196個會員國，是各國執法機關合作打擊跨境犯罪的重要平臺。該組織致力於防制恐怖主義、網路詐欺、毒品走私與人口販運等跨國犯罪，透過「I-24/7全球警察通訊系統」即時分享情資與協調行動。然而，臺灣因政治因素被排除在外，無法使用資料庫與參與交流，使跨境罪犯得以利用漏洞逃避追緝，不僅削弱全球治安防護，更造成國際合作的斷層。

隨著全球化與科技發展，犯罪活動日益跨國化，毒品、詐欺、人口販運等案件早已無國界。只有透過資訊共享與國際合作，才能有效維護全球安全。臺灣擁有豐富的執法經驗與專業能量，警方在打擊毒品、詐欺及網路犯罪方面成效卓著，治安表現更獲國際肯定。根據Numbeo全球資料庫統計，臺灣安全指數在147國中名列第4，暴力犯罪率極低、社會安全感高，展現堅實的治安基礎與執法能力。讓臺灣參與國際刑警組織，不僅有助強化全球安全網，更能使各國共享臺灣的執法經驗，百利而無一害。

當前跨境犯罪猖獗，例如人口販運與強迫勞動，若臺灣無法即時透過國際刑警組織通報情資，恐造成被害人持續受困、疑犯潛逃等嚴重後果。人口販運是全人類共同譴責的犯罪，基於政治因素排除臺灣參與，等同削弱全球執法體系，值得國際社會深思。

近年「詐騙機房全球化」更引發關注。國際刑警組織2025年發布報告指出，已有超過66國受害者遭販運至東南亞詐騙園區，被迫從事詐欺與性剝削。臺灣警方長期投入跨境詐欺查緝，具備專業經驗與科技能力，卻因無法加入多國聯合行動，導致情資交流受限。2024年，臺灣成功偵破大型兒少性剝削網站「創意私房」，揭露跨境數位犯罪的全球威脅，展現臺灣在防制網路性剝削與保護兒少上的決心與實力。

支持台灣加入國際刑事警察組織。圖／內政部刑事警察局提供

國際專家亦呼籲各界重視臺灣的角色。澳洲戰略政策研究所（ASPI）研究員John Coyne博士指出，臺灣是印太地區重要且可靠的安全夥伴，其港口、航運與金融體系為跨境犯罪熱區，若排除臺灣，將使全球警務合作受阻、追緝延誤，嚴重影響國際打擊犯罪效率。跨境犯罪沒有國界，治安合作不應設限。臺灣長期秉持「專業、合作、共打」的精神，願與全球警察攜手強化情報交流、分享偵查經驗，守護民眾安全。呼籲國際社會共同支持臺灣實質參與國際刑警組織，讓全球警務合作網絡更加完整無漏洞，攜手打造更安全、公正的世界。

