即時掌握台中空品 環保局導入進階微型空品感測器

【記者陳世長台中報導】科學儀器再進化！日前台中市政府環境保護局導入進階微型空氣品質感測器，於台中市港區試辦電子圍籬監測網，即時掌握污染異常情況，環保局有效運用科技工具，破獲廠商不法排放案件，持續為市民守護空氣品質，有效遏止污染排放擴大。市府為落實環保科技城的願景，近年於轄內持續佈建大量的科技工具，為的就是當空氣污染事件發生時就能主動掌握並快速解決，避免市民持續暴露於空氣污染的威脅當中。





環保局表示，近期環保局導入進階型空氣品質感測器，相較傳統感測器更加精準，並搭載多項物種感測器輔助，除傳統定量偵測，更可針對特定污染物進行監測，形成24小時不間斷的電子圍籬。一旦偵測到污染異常，系統將即時回報並記錄，並針對短時間重複異常排放情形，透過氣象資料及監測資料分析掌握污染源的排放規律。



環保局指出，日前透過該系統發現台中港區內之周遭感測器濃度於特定時間異常升高，並以監測數據分析業者不法排放之污染物種及排放規律，即派遣稽查人員至現場稽查，當場查獲業者管線破損且未依規定操作污染防制設備，污染物未經過防制設備有效處理即直接逸散至大氣等不法事實，並經環保局依違反空氣污染防制法第24條規定，處新台幣10萬元以上2,000萬元以下罰鍰。



環保局說明，環保智慧科技城在台中已經是「現在進行式」，空氣污染有別於過往傳統偷排難以有效稽核，現因科技執法而將無所遁形，亦可透過結合氣象資料回溯污染排放的因果關係，環保局將無形化為鐵證，讓污染行為人繩之以法，共同為市民朋友守護空氣品質。



環保局也提醒，市府目前已藉由大量的智慧科技系統破獲多起環境污染案件，更呼籲市民朋友，空污季已來臨，各項行為更應避免空氣污染的發生，如有違反空氣污染防制法相關規定，環保局將會依法加重處分，共同維護台中市空氣品質。